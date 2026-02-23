Menü Kapat
Büyük skandal: ChatGPT saldırganı fark etti ama polise bildirmedi

Şubat 23, 2026 11:16
Büyük skandal: ChatGPT saldırganı fark etti ama polise bildirmedi

Kanada’da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan aylar önce, saldırganın ChatGPT’de yazdığı şiddet içerikli senaryolar OpenAI çalışanları tarafından işaretlendi. Ancak şirket yönetimi, durumu polise bildirmeme kararı aldı.

Kanada’da yaşanan ve sekiz kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırı, şimdi de teknoloji dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çünkü saldırganın, olaydan aylar önce ChatGPT üzerinden yaptığı yazışmalar şirket içinde fark edilmişti.

Büyük skandal: ChatGPT saldırganı fark etti ama polise bildirmedi

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre, British Columbia eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar, geçen yıl Haziran ayında birkaç gün boyunca ChatGPT’de silahlı şiddet içeren kurgular paylaştı. Bu yazışmalar OpenAI bünyesinde incelemeye alındı. Hatta birden fazla çalışanın, durumun yetkililere bildirilip bildirilmemesi gerektiğini tartıştığı belirtiliyor.

Ancak üst düzey yöneticiler, resmi bir ihbarda bulunmama yönünde karar verdi. İşte tartışma tam da burada başlıyor.

Büyük skandal: ChatGPT saldırganı fark etti ama polise bildirmedi

7 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

10 Şubat’ta gerçekleşen saldırı, Kanada’yı derinden sarstı. Van Rootselaar önce aile evinde annesi Jennifer Jacobs (39) ile 11 yaşındaki üvey kardeşi Emmett Jacobs’u öldürdü. Ardından okuluna gitti ve ateş açtı.

Okulda 39 yaşındaki bir eğitim asistanı ile yaşları 12 ve 13 arasında değişen beş öğrenci hayatını kaybetti. 25’ten fazla kişi de yaralandı. Saldırgan, olayın ardından silahla kendini vurarak intihar etti.

Büyük skandal: ChatGPT saldırganı fark etti ama polise bildirmedi

Kanada federal polisi, Van Rootselaar’ın yaklaşık dört yıl önce okuldan ayrıldığını açıkladı. Geçmişte ruh sağlığı sorunları nedeniyle evine polis çağrıldığı da bildirildi. Soruşturma kapsamında belirli bir kişiyi hedef aldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

GÜVENLİK POLİTİKALARI YENİDEN MERCEK ALTINDA

Olayın ardından gözler OpenAI’nin güvenlik politikalarına çevrildi. Şirket, Ağustos 2025’te yayımladığı bir blog yazısında, ChatGPT konuşmalarının zararlı içerik açısından izlenebileceğini ve riskli görülen mesajların insan inceleme ekibine yönlendirildiğini açıklamıştı.

Büyük skandal: ChatGPT saldırganı fark etti ama polise bildirmedi

Ayrıca başkalarına yönelik yakın ve ciddi fiziksel zarar tehdidi söz konusu olduğunda kolluk kuvvetlerine başvurulabileceğini de belirtmişti. Ancak Van Rootselaar’ın yazışmalarının hangi kriterlere göre değerlendirildiği ve neden bildirim yapılmadığı net değil. O dönemde yürürlükte olan şirket politikalarının, kamuoyuna açıklanan çerçeveden farklı olup olmadığı da bilinmiyor.

Şirket, içeride bu konuda tartışmalar yaşandığını doğruladı. Fakat detaylar hâlâ belirsiz.

Büyük skandal: ChatGPT saldırganı fark etti ama polise bildirmedi

“AI PSİKOZU” İDDİALARI VE HUKUKİ BASKI

Öte yandan OpenAI son dönemde farklı davalarla da karşı karşıya. Geçen yıl açılan yedi ayrı davada, bazı kullanıcıların chatbot ile uzun süreli etkileşimlerinin ardından sanrılar yaşadığı ya da intihar ettiği öne sürüldü. Şirkete haksız ölüm ve intihara yardım suçlamaları yöneltildi.

