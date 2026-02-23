Büyük skandal: ChatGPT saldırganı fark etti ama polise bildirmedi

Ayrıca başkalarına yönelik yakın ve ciddi fiziksel zarar tehdidi söz konusu olduğunda kolluk kuvvetlerine başvurulabileceğini de belirtmişti. Ancak Van Rootselaar’ın yazışmalarının hangi kriterlere göre değerlendirildiği ve neden bildirim yapılmadığı net değil. O dönemde yürürlükte olan şirket politikalarının, kamuoyuna açıklanan çerçeveden farklı olup olmadığı da bilinmiyor.

Şirket, içeride bu konuda tartışmalar yaşandığını doğruladı. Fakat detaylar hâlâ belirsiz.