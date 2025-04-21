Buzdolaplarından sonra sıra telefon ve tabletlerde! Etiket zorunlu olacak

Avrupa Birliği, teknoloji devlerini köşeye sıkıştırıyor. 20 Haziran 2025'ten itibaren AB'de satılacak tüm telefon ve tabletlerin kutusunda, pil ömrü ve tamir edilebilirlik gibi kritik verileri gösteren özel bir enerji etiketi bulunacak. Peki bu etiket nasıl görünecek? İlk görüntüsü geldi.

Avrupa Birliği, teknoloji ürünlerinde tüketici bilgilendirmesini artırmaya yönelik önemli bir adım atıyor. 20 Haziran 2025'ten itibaren AB'de satılacak akıllı telefon ve tabletlerin kutularında yeni bir enerji etiketi yer alacak. Bu etiket, cihazların pil ömrü ve verimliliği gibi kritik teknik bilgileri şeffaf biçimde kullanıcıya sunacak.

HANGİ ÜRÜNLER YENİ GEREKLİLİKLERE TABİ?

Düzenleme, AB'de 20 Haziran'dan sonra piyasaya sürülen, sabit hatlar için kullanılan telsiz telefonlar, hücresel veya uydu ağlarıyla çalışan akıllı telefonlar, internet bağlantısı ya da üçüncü parti uygulamalar bulunmayan basit cep telefonları ve ekran boyutu 7 ila 17.4 inç arasında olan tabletleri kapsıyor.

GSMArena'nın haberine göre, ana ekranı tamamen ya da kısmen açılıp genişletilebilen (esnek ekranlı) cihazlar bu kapsamın dışında tutuluyor. Ayrıca 20 Haziran'dan önce AB pazarında bulunan cihazlar da bu gerekliliklerden muaf bırakıldı.

TAM OLARAK HANGİ GEREKLİLİKLER GETİRİLİYOR?

Yukarıda belirtilen tüm cihazlar şu beş temel eko-tasarım kriterini karşılamak zorunda:

Dayanıklılık: Cihazlar kazara düşmelere karşı dayanıklı olmalı ve toz ile suya karşı korunmalı.

Cihazlar kazara düşmelere karşı dayanıklı olmalı ve toz ile suya karşı korunmalı. Pil ömrü: Piller, en az 800 tam şarj-deşarj döngüsü boyunca orijinal kapasitelerinin en az yüzde 80'ini koruyabilmeli.

Piller, en az 800 tam şarj-deşarj döngüsü boyunca orijinal kapasitelerinin en az yüzde 80'ini koruyabilmeli. Onarılabilirlik: Üreticiler, kritik yedek parçaları 5 ila 10 iş günü içinde temin edilebilir kılmalı ve bu parçaları ürünün AB'de satışı sona erdikten sonra 7 yıl boyunca sağlamaya devam etmelidir.

Üreticiler, kritik yedek parçaları 5 ila 10 iş günü içinde temin edilebilir kılmalı ve bu parçaları ürünün AB'de satışı sona erdikten sonra 7 yıl boyunca sağlamaya devam etmelidir. Yazılım desteği: Cihazlar, satışının sona erdiği tarihten itibaren en az 5 yıl boyunca işletim sistemi yükseltmeleri almalıdır.

Cihazlar, satışının sona erdiği tarihten itibaren en az 5 yıl boyunca işletim sistemi yükseltmeleri almalıdır. Onarım erişimi: Profesyonel tamirciler, gerekli yazılım veya donanıma ayrım gözetmeksizin erişim sağlayabilmelidir.

İŞTE O ETİKET...

Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili etiketi, halk arasında bilinen adıyla ENERGY etiketi, toplamda yedi önemli bilgiyi içerecek. Avrupa pazarı için hazırlanmış bir telefon üzerinde bu etikete ait örnek bir görüntü şimdiden görüldü ve sistemin devreye alındığı doğrulandı.

AB/AEA pazarında faaliyet gösteren tüm tedarikçiler (üreticiler, ithalatçılar veya yetkili temsilciler) ürün modellerini Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen özel bir EPREL platformu aracılığıyla kaydettirecek. Üreticiler doğru verilerin sağlanmasından sorumlu olmakla birlikte, Komisyon tamir edilebilirlik ve batarya performansı ile ilgili bilgileri doğrulayacak.