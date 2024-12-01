BYD Han ve Seal modelleri Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

01 Aralık 2024 14:53 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:57

Çinli otomobil devi BYD, Türkiye pazarında Han ve Seal modellerini resmen satışa sundu. İşte BYD Han ve Seal teknik özellikleri ve fiyatları.

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Türkiye​'de fabrika kurmayı planlayan Çin merkezli otomobil devi BYD​, Han ve Seal modellerini ülkemizde satışa sundu. Böylece markanın E segmentinin amiral gemisi BYD Han ile D segmenti sedan aracı BYD Seal için Türkiye fiyatları da açıklığa kavuştu.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada geçen günlerde dört farklı SUV ve hatchback modellerini satışa sunduklarını aktararak, şimdi ise HAN ve SEAL modelleriyle BYD'nin elektrikli otomobil​ pazarındaki teknolojik üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyacakları değerlendirmesinde bulundu.

HAN modelinin sahip olduğu sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunacağını ve yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla bir makam aracı olarak tercih edilebileceğine dikkati çeken Ergun, SEAL'in ise etkileyici tasarımı ve sportif sürüşüyle yeniliklere açık Türk tüketicisinin kısa zamanda beğenisini kazanacağını savundu.

BYD HAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Dört Tekerlekten Çekiş (4WD)

Tasarım: Ejderha Yüzü tasarım dili. Aerodinamik yapı. 19 inç alaşım jantlar.

Ejderha Yüzü tasarım dili. Aerodinamik yapı. 19 inç alaşım jantlar. Performans: İki elektrik motoru ile toplam 380 kW (517 HP) güç.

İki elektrik motoru ile toplam 380 kW (517 HP) güç. 0-100 km/s hızlanma: 3.9 saniye.

3.9 saniye. Maksimum hız: 180 km/s.

180 km/s. Batarya ve şarj: Blade Batarya teknolojisi. 85.4 kWsa batarya kapasitesi. 521 kilometre menzil. 120 kW DC hızlı şarj desteği. Batarya şarj süresi: yüzde 30'dan yüzde 80'e 30 dakika.

Blade Batarya teknolojisi. 85.4 kWsa batarya kapasitesi. 521 kilometre menzil. 120 kW DC hızlı şarj desteği. Batarya şarj süresi: yüzde 30'dan yüzde 80'e 30 dakika. İç donanım ve teknoloji: 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekran. 12.3 inç dijital gösterge paneli. Renkli bilgi ekranı (Head-up display).

15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekran. 12.3 inç dijital gösterge paneli. Renkli bilgi ekranı (Head-up display). Konfor: Yüksek konfora sahip arka koltuklar. Makam aracı olarak kullanım imkanı.

Yüksek konfora sahip arka koltuklar. Makam aracı olarak kullanım imkanı. Gövde renk seçenekleri: Saf Beyaz. Titanyum Gri. Derin Siyah.

Saf Beyaz. Titanyum Gri. Derin Siyah. Ödül: IF Tasarım Ödülü

IF Tasarım Ödülü Fiyat: 3 milyon 200 bin TL

BYD SEAL TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Performans: Çift motor toplam güç: 390 kW (530 HP).

Çift motor toplam güç: 390 kW (530 HP). 0-100 km/s hızlanma: 3.8 saniye.

Maksimum menzil: 520 kilometre (tek şarjla).

520 kilometre (tek şarjla). Batarya ve şarj: 82.5 kWsa Blade Batarya. 150 kW DC hızlı şarj kapasitesi. yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj süresi: 26 dakika.

82.5 kWsa Blade Batarya. 150 kW DC hızlı şarj kapasitesi. yüzde 30'dan yüzde 80'e şarj süresi: 26 dakika. Tasarım ve aerodinamik: Aerodinamik gövde: 0.219 Cd rüzgar direnci. Dinamik ve sportif tasarım.

Aerodinamik gövde: 0.219 Cd rüzgar direnci. Dinamik ve sportif tasarım. Donanım ve teknoloji: 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekran. Özel tasarım 12 hoparlörlü Dynaudio Ses Sistemi. Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar. Elektrikli bagaj kapağı.

15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekran. Özel tasarım 12 hoparlörlü Dynaudio Ses Sistemi. Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar. Elektrikli bagaj kapağı. Konfor ve premium malzemeler: Gelişmiş donanımlar. Premium iç malzemeler.

Gelişmiş donanımlar. Premium iç malzemeler. Gövde renk seçenekleri: Bulut Grisi. Su Yeşili. Buz Mavisi. Saf Beyaz. Gece Siyahı. Atlantis Grisi.

Bulut Grisi. Su Yeşili. Buz Mavisi. Saf Beyaz. Gece Siyahı. Atlantis Grisi. Ödül: 2023 IF Tasarım Ödülü.

2023 IF Tasarım Ödülü. Fiyat: 2 milyon 440 bin TL

BLADE BATARYA NE İŞE YARAR?

Türkiye'de satışa sunulacak olan BYD HAN ve BYD SEAL modelleri, yalnızca performanslarıyla değil, üst düzey güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisiyle üretilen Blade Batarya, yüksek termal stabilite sunarak delinme durumlarında yangın riskini en aza indiriyor.

Güvenlikten ödün vermeyen BYD HAN ve BYD SEAL, Otonom Acil Durum Freni (AEB), Şerit Takip Asistanı, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı gibi özellikleri standart olarak sunarak, sürücülere hem şehir içi hem de otoyol sürüşlerinde güvenlik ve konfor sağlıyor.