BYD her alanda rakipleri zorluyor: Dünyanın en büyük araç taşıyan gemisi BYD Shenzen

21 Ocak 2025 12:06 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:06

BYD'nin yeni gemisi BYD Shenzen, 9200 araç taşıma kapasitesiyle dünyanın en büyük araç taşıyan gemisi olarak hizmete girdi ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Şirket, bu gemiyle birlikte dört adet ro-ro gemisinden oluşan filosuyla küresel pazarlara açılmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük araç taşıyan gemisi olan BYD​ Shenzen, resmen hizmete girdi. Bu dev gemi, 9200 araç taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor ve BYD'nin dördüncü ro-ro gemisi olarak tarihe geçiyor. Şirket, bu yeni gemiyle küresel pazarlara daha da açılmayı hedefliyor.

BYD, SATIŞLARINI YÜZDE 40 ARTIRDI

BYD geçtiğimiz yıl, 4,25 milyon otomobil satarak satışlarını %40 oranında artırmıştı. Bu büyük başarıyı, gemi filosunu genişleterek pekiştirmeyi planlıyor. 2024 yılı itibarıyla denizaşırı pazarlara açılmaya başlayan BYD, dört adet ro-ro gemisiyle denize açıldı. Bunlardan ilki, BYD Explorer No 1 geçtiğimiz Ocak ayında hizmete girmişti ve Avrupa’nın çeşitli noktalarına, ayrıca Brezilya’ya araç taşımıştı. Ardından BYD Changzhou Aralık ayında, BYD Hefei ise geçen hafta devreye girmişti. Bu üç geminin her biri, 7000'e kadar araç taşıyabiliyor.

BYD Shenzen, bu üç gemiden daha büyük bir kapasiteye sahip. 219 metre uzunluğa, 37,7 metre genişliğe ve 9 metre drafta sahip olan bu dev gemi, 18,5 knot hızla seyahat edebiliyor. Çift yakıtlı LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ile çalışan gemi, çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. Ayrıca, BYD’nin kutu tipi batarya paketleri ve şaft-kayış jeneratörleriyle donatılmış olarak daha çevreci bir seçenek sunuyor.

BYD Shenzen, taşıdığı araç kapasitesi ve çevreci özellikleriyle, şirketin küresel taşımacılık alanındaki iddiasını pekiştiriyor ve yeni pazarlara ulaşmada önemli bir rol oynayacak.