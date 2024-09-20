BYD, premium sedan dünyasında iddialı: Denza Z9 GT tanıtıldı!

20 Eylül 2024 17:46 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:46

BYD, premium sedan pazarına Denza Z9 GT ile güçlü bir giriş yaptı. Hem plug-in hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarla sunulan Z9 GT, şık tasarımı ve ileri teknolojisiyle dikkat çekiyor. İşte özellikleri ve fiyatı!

BYD​, premium sedan pazarına yepyeni bir soluk getirdi: Denza Z9 GT. Çin'de tanıtılan bu araç, ileri teknolojiyle donatılmış şık bir tasarımın yanı sıra hem plug-in hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarıyla otomobil dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Z9 GT’nin asıl dikkat çeken yanı, sunduğu performans ve menzil kombinasyonu.

BYD DENZA Z9 GT TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Z9 GT, üç farklı plug-in hibrit versiyonuyla 47 ila 57 bin dolar arasında bir fiyat etiketi taşıyor. Bu modeller, 2.0 litrelik benzinli motorun ve 640 kW’lık elektrik motorlarının gücüyle birleşerek toplamda 1100 km menzil sunuyor. Elektrikli modeller ise, üç motorlu kurulumla 710 kW güç üreterek bir adım daha ileriye gidiyor. 50 ila 54 bin dolar arasında fiyatlandırılan bu versiyonlar, tek bir şarjla 630 km menzil vaat ediyor.

Denza Z9 GT'nin teknoloji cephesinde de güçlü olduğunu vurgulamak gerek. BYD'nin E3P gelişmiş sürücü destek sistemi, akıllı otoyol navigasyonu ve otomatik park gibi özelliklerle donatıldı. Üstelik, şehir içi sürüş için haritasız versiyonun 2025'in başlarında sunulması planlanıyor.

ARACI ESKİ AUDI ŞEFİ TASARLADI

Tasarım açısından Z9 GT, eski Audi tasarım şefi Wolfgang Egger'ın dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. 5180 mm uzunluğundaki fastback-sedan, hem geniş iç mekanıyla hem de çift motorlu arka aksın sunduğu 10 derecelik direksiyon hakimiyeti gibi sürüş dinamiklerini iyileştiren özelliklerle ön plana çıkıyor.

İç mekana adım attığınızda ise kullanıcıları birinci sınıf konfor karşılıyor. LCD gösterge paneli, masajlı ön koltuklar ve Devialet imzalı ses sistemi gibi lüks detaylar, bu aracın premium segmentte yer aldığını gösteriyor. Ayrıca çeşitli yapay zeka özellikleri de araçta bulunuyor.