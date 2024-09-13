BYD, Türkiye fabrikası için iş ilanları yayınladı: İşte ihtiyaç duyulan departmanlar

13 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:29

Çin merkezli BYD, Türkiye'deki yatırım planları kapsamında Manisa'da 1 milyar dolarlık bir elektrikli araç üretim tesisi kurmayı ve 5 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda BYD, Türkiye fabrikası için LinkedIn üzerinden Manisa ve İstanbul'daki pozisyonlar için iş ilanları yayınladı. İşte ihtiyaç duyulan departmanlar.

En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu: Fiyatı 1 milyon liradan ucuz 2 model kaldı

En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu: Fiyatı 1 milyon liradan ucuz 2 model kaldı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çin merkezli BYD, Türkiye'deki büyüme hamlesine hız kazandırıyor. Şirket, LinkedIn üzerinden Manisa ve İstanbul'da çeşitli pozisyonlar için iş ilanları paylaşarak, Türkiye'deki yatırım planını hayata geçirmeye bir adım daha yaklaştı.

Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla duyurulan yatırım anlaşması, BYD'nin Türkiye'deki elektrikli araç üretimi ve AR-GE faaliyetlerine büyük bir kapı aralıyor. Manisa'da 1 milyar dolar yatırım yaparak kurulacak tesiste, yılda 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretimi planlanırken, bu tesis aynı zamanda sürdürülebilir mobilite teknolojilerine odaklanacak bir araştırma merkezi barındıracak.

Bu dev yatırımın, 2026 yılı sonu itibarıyla faaliyete geçmesi ve doğrudan 5 bin kişiye iş imkanı oluşturması bekleniyor.

ÇİN HÜKÜMETİNİN ŞİRKETLERE ÇAĞRISI, BYD TÜRKİYE YATIRIMINI ETKİLEYECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde, Çin hükümetinin yerli elektrikli otomobil üreticilerine "teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısında bulunduğu" iddiaları gündeme geldi. Bu gelişme, Çin'den Türkiye'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımların akıbeti konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, BYD ve Chery ile Türkiye'deki fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi bir aksaklık öngörmediklerini belirtti. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yankı bulan anlaşma çerçevesindeki yatırım planları sorunsuz devam ediyor.

BYD AVRUPA, İSTANBUL VE MANİSA İÇİN İŞ İLANLARI VERDİ

BYD Avrupa'nın resmi LinkedIn hesabından yapılan derlemeye göre Çin menşeli marka, Türkiye'de İstanbul ve Manisa için iş ilanlarına çıktı. Markanın iş ilanlarında, Manisa için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" alanlarında pozisyonları başvuruya açtığı görülüyor.

Markanın ayrıca İstanbul için "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar için ilan verdiği görülüyor.

DİĞER MARKALARA DA REFERANS TEŞKİL EDEBİLİR

Öte yandan, BYD'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı, Türk otomotiv sanayisi için yeni bir dönemin kapılarını aralarken, bunun "kelebek etkisi" yaparak Türkiye'de yatırım ortamını daha cazip hale getirmesi ve farklı sektörlerden diğer markalara da referans teşkil etmesi bekleniyor.

Yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanması kararı da sonuçlarını verdi. Kararın ardından, sıklıkla "Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini dile getiren Çin markaları, eylem ve yatırım planlarını açıklamaya başladı.

YATIRIM SIRASINDA CHERY OLABİLİR

BYD'nin ardından Türkiye'de yatırıma en yakın adaylardan biri de Chery markası olarak öne çıkıyor. Chery'nin Türkiye'de yatırım konusunda uzun zamandır çalıştığı, titizlikle tüm fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü ve tüm çerçeveyi masada detaylıca görüştüğü belirtiliyor.

Chery dışında Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye'de yatırım konusunda çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Bu markaların yanı sıra Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK'nin Türkiye operasyonları, markanın Avrupa'ya açılan kapısı olarak önemini artırmayı sürdürüyor.

Ayrıca dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzalamıştı.