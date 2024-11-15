BYD Türkiye lansmanını gerçekleştirdi: 4 yeni model, fiyatları ile tanıtıldı

15 Kasım 2024 15:37 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:50

Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli bir tesis kurmayı planlayan Çin merkezli otomobil devi BYD, Türkiye pazarına dört yeni elektrikli modelle giriş yaptı: Dolphin, Atto 3, Seal U EV ve Seal U DM-i. Aralıkta 2 model daha gelecek. İşte detaylar.

Çin merkezli otomobil​ devi BYD​, Türkiye​ lansmanını gerçekleştirdi. Şirket 15 Kasım'da (bugün) düzenlediği basın toplantısında Türkiye pazarında satışa sunacağı yeni araç modelleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

150 BİN ARAÇ KAPASİTELİ FABRİKA YOLDA

Geçtiğimiz temmuz ayında duyurulan 1 milyar dolarlık yatırım kararıyla BYD, Türkiye'de yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli bir fabrika kurmayı planlıyor. Bu tesis hem elektrikli hem de hem de şarj edilebilir hibrit otomobilleri üretecek. Manisa merkezli tesisin 2026 sonunda faaliyete başlaması ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.

BYD, TÜRKİYE İÇİN DÖRT YENİ ELEKTRİKLİ MODEL DUYURDU

BYD, Türkiye pazarında rekabeti artıracak dört yeni modelini de tanıttı. Listede Dolphin, Atto 3, Seal U EV ve Seal U DM-i otomobilller yer alıyor. Şirketin açıklamalarına göre yeni modellerin fiyatları ise şu şekilde olacak:

BYD Dolphin: 1 milyon 280 bin TL

1 milyon 280 bin TL BYD Atto 3: 1 milyon 490 bin TL

1 milyon 490 bin TL Seal U EV: 1 milyon 790 bin TL

1 milyon 790 bin TL Seal U DM-i: 1 milyon 850 bin TL

HAN VE SEAL SEDAN MODELLERİ ARALIK AYINDA GELİYOR

BYD, yıl sonuna kadar Türkiye'de 6.000 adet araç teslim etmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra çift motorlu Han ve Seal Sedan modellerinin aralık ayında satışa sunulacağı açıklandı.

BYD İLK 3'Ü HEDEFLİYOR

Donanım Haber'in haberine göre yapılan etkinlikte BYD'nin sesli komut özelliğinin artık Türkçe dil desteğine sahip olduğu açıklandı. Firma Türkiye'de 3 sene içerisinde ilk 3 firma arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.