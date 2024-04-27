ByteDance rest çekti! TikTok'un satışı için adım atılmayacak

27 Nisan 2024 13:58 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:00

Geçtiğimiz hafta ABD Senatosu, TikTok'un Çin ile bağlantısının kopmasını aksi halde Amerika topraklarında yasaklanmasını öngören yasayı oy çokluğuyla kabul ettikten sonra Başkan Joe Biden imzalayarak yürürlüğe koymuştu.

Bunun üzerine gözler Çinli sosyal platform devinin nasıl bir tutum sergileyeceğine çevrilirken, TikTok CEO'su Shou Zi Chew, yasayı engellemek için hukuki mücadele başlatacaklarını açıklayıp "İçiniz rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyoruz" diyerek adeta meydan okumuştu.

TikTok'a, sahibi ByteDance'den ayrılmak ya da ABD'de kullanılamaz hale gelmek arasında seçim yapma zorunluluğu veren yasaya tepki bu sefer ana şirketten geldi. Reuters'in aktardığına göre ByteDance ekibi uygulamanın satışını deyim yerindeyse aklından bile geçirmiyor.

TIKTOK'UN ALGORİTMASINI KİMSEYE VERMEK İSTEMİYOR

ByteDance'ye yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiye göre, Çinli firma TikTok'un sahip olduğu algoritmaların ByteDance'nin genel operasyonlarının temelini oluşturduğuna inanıyor. Bu sebeple de sosyal medya platformunun satılmasının mümkün olmadığını söylüyor.

TikTok, ByteDance'nin elde etmiş olduğu toplam gelirlerin ve günlük aktif kullanıcı sayısının küçük bir kısmını oluşturuyor. Yine de çatı şirket, uygulamayı potansiyel bir ABD'li alıcıya satmaktansa en kötü ihtimalle ülke topraklarında yasaklanmasını tercih ettiğini belirtiyor.

OCAK AYI SONUNA KADAR SÜRESİ VAR

Şu an için ABD hükümeti tarafından TikTok'a verilen süre, Joe Biden'ın görev süresinin bitmesine 1 gün kala yani 19 Ocak 2025 tarihinde dolacak. ByteDance'nin o günkü tutumuna bağlı olarak, satışta ilerleme kaydedildiği tespit edilirse 3 ay daha uzatılabilecek.

ABD PAZARI, TIKTOK İÇİN ÖNEMLİ

ByteDance, mali performansını veya herhangi bir biriminin mali ayrıntılarını kamuya açıklamıyor. Farklı kaynaklar, şirketin gelirlerinin çoğunu, TikTok'un Çin'deki eşdeğeri Douyin gibi diğer uygulamalardan kazanmaya devam ettiğini belirtti.

Doğrudan bilgiye sahip ayrı bir kaynak ise ABD'nin geçen yıl TikTok'un toplam gelirinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu öne sürdü.