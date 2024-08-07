ByteDance, Sora rakibi metinden video üretme aracı geliştirdi: Jimeng AI

07 Ağustos 2024 16:41 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:41

TikTok'un ana şirketi ByteDance, kullanıcıların yazılı komutlar aracılığıyla 5 saniyelik kısa videolar oluşturabileceği "Jimeng AI" adlı yeni bir uygulamayı kullanıma sundu. Jimeng AI, OpenAI'ın Sora'sına rakip olarak çıksa da onun kadar yetenekli değil.

Sora tam 60 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Ayrıca bu videolar, dikkatli bakmadıkça fark edilmesi çok zor hatalar olmadığı sürece yapay zeka üretimi olduğunun anlaşılması çok zor. Buna karşın Jimeng AI'ın videoları daha "animasyonumsu" duruyor.

SORA RAKİBİ JIMENG AI, SADECE ÇİN'DE KULLANILABİLİYOR

ByteDance'ye bağlı olan Faceu Technology tarafından geliştirilen Jimeng AI, ülkeden çıkmış çoğu yapay zeka modeli ile aynı kaderi paylaşarak yalnızca Çin'de kullanılabiliyor.



Sol: Jimeng AI - Sağ: Sora

İngilizce'de "anında rüya" anlamına gelen Jimeng, 31 Temmuz'da çeşitli yerel Android uygulama mağazalarında yayınlanmasının ardından kısa süre önce Apple'ın Çin App Store'undan indirilebilir hale geldi. Masaüstü versiyonu mayıs ayında piyasaya sürülmüştü.

Webtekno'nun aktardığına göre, Jimeng AI ile üretilen örneklere baktığımızda beklendiği gibi oldukça tuhaf videolar oluşturulduğunu görüyoruz. Tabii ki başarılı sonuçlar da yok değil. Yapay zekayla oluşturulmuş karakterlerden sadece hayal edebileceğimiz sahnelere kadar birçok şeyi ortaya çıkarabiliyor.

Hizmet, bir kullanıcının ücretsiz olarak 80 resim veya 26 video oluşturmasına izin veriyor. Daha fazla video oluşturmak için yaklaşık 10 dolar tutarında aylık bir abonelik ücreti alıyor.

South China Morning Post sitesi, Jimeng AI ile ilgili haberinde "Jimeng'in kullanıma sunulması, metinden video oluşturma hizmetlerinde yerel rekabeti yoğunlaştırdı" değerlendirmesinde bulundu. Çin'deki diğer üretken yapay zeka hizmetleri arasında şunlar yer alıyor: