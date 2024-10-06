Çalınan telefonunuz anında kilitlenecek! Google'dan hırsızlığa karşı yeni önlem

06 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 10:10

Google, yeni hırsızlık koruma özelliklerini Android 10 ve üzeri akıllı telefonlara sunmaya başladı. Söz konusu özellikler, "hırsızlık tespiti", "çevrim dışı cihaz kilidi" ve "uzaktan kilitleme" gibi üç güvenlik önlemiyle cihazların çalınma durumunda verilerini koruyacak.

'Mavi tik' çılgınlığına bir platform daha katılıyor: Android ve iPhone için büyük güncelleme!

'Mavi tik' çılgınlığına bir platform daha katılıyor: Android ve iPhone için büyük güncelleme!

Google, mayıs ayında düzenlediği I/O 2024 etkinliğinde duyurduğu yeni hırsızlık koruması özelliklerini Android 10 ve üzeri cihazlara getirmeye başladı. Şu anda beta sürümündeki Google Play hizmetleri aracılığıyla bazı Android kullanıcılarına sunulan özellik, aylardır Brezilya'da test edilmekteydi.

GOOGLE, HIRSIZLIĞA KARŞI ANDROID KULLANICILARINI KORUYACAK

Google'ın üç yeni hırsızlık koruma özelliği cihazdaki sensörler, internet bağlantısı ve uzaktan erişim teknolojileri ile entegre bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, Ayarlar uygulamasında "hırsızlık koruması" araması yaparak ya da Google hizmetleri sayfasındaki "kişisel ve cihaz güvenliği" sekmesinde bu özelliği bulabilecek ve etkinleştirebilecek.

Hırsızlık tespiti kilidi, cihaz kullanımdayken ve kilidi açıksa, birisinin aniden cihazı alıp kaçmasını tespit ediyor. Böyle bir durum fark edildiğinde cihazın ekranı otomatik olarak kilitleniyor ve kişisel verilerinize erişim engellenmiş oluyor.

Çevrim dışı cihaz kilidi, hırsızların cihazın internet bağlantısını kapatarak konum takibini engellemeye çalıştığı durumlar için tasarlandı. Kullanıcının cihazı aktif olarak kullandığı ve kilidinin açık olduğu anlarda devreye giriyor. Google, kilitlemenin günde en fazla iki kez gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Uzaktan kilitleme ise cihazınız çalındığında, güvenilir bir kişinin telefonunu kullanarak android.com/lock adresine gidip cihazınızı uzaktan kilitlemenizi sağlıyor. İşlem sırasında, kurulum sırasında onaylanan kendi numaranızı giriyor ve bir güvenlik doğrulamasından geçiyorsunuz. Google'a göre bu özellik, "Cihazımı Bul" uygulamasına giriş yapmaktan daha hızlı bir çözüm sunuyor.

ŞU ANDA BETA SÜRÜMÜNDE

Teknoloji devi, hırsızlık koruma özelliklerini ilk olarak haziran ayında Brezilya'da test etmeye başlamıştı. Şimdi ise dünya çapındaki Android kullanıcılarına (Pixel, Samsung vb.) kademeli olarak sunmaya başladı. 9to5Google'ın haberine göre, ABD'deki Pixel cihazları üzerinden yapılan testlerde, Google Play Hizmetleri'nin 24.40.33 numaralı beta sürümüne kayıtlı kullanıcılar üç özelliğe de kavuştu.