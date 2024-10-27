Call of Duty: Black Ops 6 çıkışında büyük sorunlar! İlk güncelleme yayınlandı

27 Ekim 2024 15:54 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:54

Call of Duty: Black Ops 6, büyük beklentilerle piyasaya sürüldü ancak oyunda ciddi teknik sorunlar yaşandığı, oyuncuların geri bildirimleriyle ortaya çıktı. Çeşitli animasyon hataları, harita açıkları ve performans sorunlarını gidermek için Activision-Blizzard ilk güncellemeyi yayınladı. İşte Call of Duty: Black Ops 6 güncelleme detayları.

Yılın en çok beklenen oyunlarından Call of Duty: Black Ops 6, oyuncuların büyük bir ilgisiyle piyasaya sürüldü. İlk günden Xbox Game Pass​ kütüphanesinde yerini alan oyun ne yazık ki sorunsuz bir şekilde çıkmadı. Oyunculardan gelen geri bildirimler, ciddi teknik sorunların bulunduğunu ortaya koydu. Bu sorunların etkisini ise Steam inceleme puanlarında net bir şekilde görmek mümkün.

Geliştirici firma Activision-Blizzard, kullanıcılar tarafından bildirilen sorunları çözmek için ilk Black Ops 6 yama güncellemesini yayınladı. İşte Call of Duty: Black Ops 6'yı daha stabil hale getirmek için yapılan düzeltmeler:

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 GÜNCELLEME NOTLARI

- Yükleme menüsünde seçilen yüklemeler daha belirgin bir şekilde vurgulanacak.

- Bailey'in "Operatörler" menüsündeki animasyon hataları giderildi.

- "Lisanslı Müziğin Sesini Kapat" ayarının işlevi düzeltildi, artık müzik kapatılabiliyor.

- Babylon, Lowtown ve Red Card haritalarında oyuncuların oyun alanının dışına çıkmasına neden olan açıklar kapatıldı.

- Red Card haritasında performans iyileştirildi.

- Oyun içi nesnelerle etkileşimde yaşanan performans sorunları giderildi.

- Takım Ölüm Maçı, Ara ve Yok Et, Kontrol ve Silahlı Çatışma modlarında Oyuncu ve Silah XP oranları artırıldı.

- Maçtan ayrılan oyuncuların boşluğunu otomatik olarak doldurmayı engelleyen bir hata düzeltildi.

- Atış Poligonunda, seviye ilerlemesinden bağımsız olarak teçhizat seçme özelliği getirildi.

- Eğitim Kursunda performans iyileştirildi ve tuzaklar için XP kazanımı kaldırıldı.

- Sis bombalarının performansa olumsuz etkisi giderildi, ayrıca Dreadnaught scorestreak ses hatası düzeltildi.

- Ace madalyası, yanlış bir şekilde ödüllendirilmesine yol açan bir hata da giderildi.

- Terminus haritasındaki Tekne Yarışı etkinliğinde yaşanan bir sorun düzeltildi.

- Liberty Falls bölgesinde zombilerin ortaya çıkmamasına neden olan sorun giderildi.

- Wonderbar! Gobblegum artık oyuncuları doğru bir şekilde Harika Silah ile ödüllendiriyor.

- S.A.M. Denemeleri ile ilgili çeşitli hatalar düzeltildi ve performans artırıldı.

- Skorborddaki oyuncu seviyelerinin yanlış gösterilmesine yol açan hata düzeltildi.

- Ana menüde oyuncu seviyelerinin hatalı görünmesine neden olan sorun giderildi.

- Menülerde performans artırıldı.

- C.O.D.E. Endeavor Paketi satın alındıktan sonra mağazanın doğru bir şekilde güncellenmesi sağlandı.