Call of Duty: Black Ops 6 fragmanı yayınlandı: Çıkış tarihi ve fiyatı

10 Haziran 2024 13:11 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:11

Call of Duty: Black Ops 6 resmi fragman ile ses getirdi. Popüler serinin bir sonraki oyunu 90'ların başında geçecek ve Microsoft'un Xbox Game Pass abonelik hizmetine ilk günden eklenecek.

IGN'nin haberine göre, Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Black Ops 6 yeni bir senaryo, 16 yeni harita içeren bir çok oyunculu mod ve yeni bir zombi deneyimi içerecek.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 FRAGMANI

Ana senaryo Black Ops Cold War'dan sonra geçiyor ve hatta Black Ops 2'ye geri dönüşler de içeriyor. Oyuncuları Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1990'ların başına götürecek Black Ops 6, Güney Avrupa, Rus Tundrası, Amerika ve Orta Doğu çöllerinde geçecek.

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim 2024 tarihinde Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 ve PC'de satışa sunulacak. Xbox Game Pass aboneleri, PC ve Xbox'ta ilk günden erişim elde edecek.

Black Ops 6 aynı zamanda Microsoft'un PlayStation'a çıkardığı ilk büyük oyunu olarak kayıtlara geçmiş olacak.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 TÜRKİYE FİYATI

Call of Duty: Black Ops 6 şu anda ön sipariş aşamasında bulunuyor. Xbox Series X/S ve PlayStation 4/5'te 1.999 TL'ye satılıyor. Steam platformunda ise 69.99 dolar, bu da haberin yazıldığı tarihteki dolar/TL kuruna göre yaklaşık 2 bin 280 TL'ye denk geliyor.