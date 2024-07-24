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Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Game Pass'e ekleneceği tarih belli oldu

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Insider Gaming
24 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:13
Call of Duty: Modern Warfare 3&#039;ün Game Pass&#039;e ekleneceği tarih belli oldu

Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6'nın Game Pass Ultimate'te çıkış gününde oynanabileceğini duyurmuştu. Modern Warfare 3'ün ise Black Ops 6'dan önce Game Pass kütüphanesinde yerini alacağı iddia edildi.

Microsoft, Activision - Blizzard'ı satın aldıktan sonra Call of Duty hayranları, Modern Warfare serisinin Game Pass'e ekleneceği günü dört gözle bekliyordu.

XBOX GAME PASS, CALL OF DUTY SERİSİNE KAVUŞUYOR

Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre Call of Duty: Black Ops 6 çıktığı gün Game Pass Ultimate'te oynanabilir olacak.. Fakat sürpriz bir şeklide oyun abonelik hizmetine eklenecek ilk CoD oyunu Black Ops 6 değil.

Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Game Pass'e ekleneceği tarih belli oldu - 1. Resim

Insider Gaming'den Tom Henderson, Microsoft'a yakın kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak, 2023'ün en çok beklenen birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Modern Warfare 3'ün 24 Temmuz Çarşamba günü Game Pass kullanıcılarıyla buluşacağını doğruladı.

GAME PASS FİYATLARI ARTTI

Geçtiğimiz günlerde Xbox, Game Pass fiyatlarını yeniden artırmıştı. Ultimate katmanının aylık ücreti 3 dolar artarken, "Game Pass Konsol" katmanı kaldırılıp yerine Xbox Game Pass Standard gelecek ve bu abonelik aylık 14.99 dolara mal olacak.

Call of Duty: Modern Warfare 3'ün Game Pass'e ekleneceği tarih belli oldu - 2. Resim

Fiyat artışları Xbox kullanıcıları arasında çeşitli tepkilere yol açsa da Call of Duty: Modern Warfare 3'ün ve Black Ops 6'nın eklenmesinin, Game Pass'e olan ilgiyi artıracağı düşünülüyor. Elbette Game Pass'e gelecek CoD'ler, bu iki oyunla sınırlı kalmayacaktır.

Bu arada Game Pass'in Türkiye fiyatları da şu şekilde belirlendi:

- PC Game Pass: 209 TL/ay

- Game Pass Ultimate: 309 TL/ay

- Game Pass Core: 175 TL/ay

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Kaynak: Insider Gaming
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