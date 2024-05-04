Çantanızı valizinizi hazırlayın! SpaceX, Ay ve Mars'a yolculuk için rezervasyonlara başladı

04 May 2024 14:40 - Güncelleme : 04 May 2024 14:44

Genellikle bilim kurgu ve uzay temalı dizilerde ve filmlerde görüp de derin bir iç çekerek baktığınız, uzaya giden insanların yerinde olmak istiyorsanız, SpaceX'ten sizi ilgilendiren dikkat çekici bir adım geldi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi, uzay yolculuğunu bir adım öteye taşıyacak bir girişime imza attı. Human Spaceflight yani İnsanlı Uzay Uçuşları programını başlattığını duyurdu. Rezervasyon yaptırmak isteyenlerin, firmanın internet sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor.

DÜNYA, YÖRÜNGESİ Mİ AY MI MARS MI?

Bu yıl sonundan itibaren gerçekleşmesi beklenen yolculuklara katılmak isteyenlerin rezervasyonlarını kabul etmeye başlayan SpaceX, güzergah olarak Dünya yörüngesi, uzay istasyonu, Ay ve Mars seçeneklerini belirlediğini duyurdu.

Tabii bu "yolculuk" bilinen anlamda bir yolculuk olmayacak. Yani İstanbul Havalimanı'ndan uçağa binip Berlin'de inmek ile eşdeğer kolaylıkta olmadığını belirtelim. Çünkü uzay araçlarının insan taşıma kapasitesi sınırlı olduğundan her rezervasyon kabul edilmiyor.

UÇUŞ DRAGON VE STARSHIP İLE YAPILACAK

Eğer Dünya yörüngesine ve uzay istasyonuna seyahat etmek istiyorsanız, 2020 yılından bu yana astronotları taşıyan Dragon Kapsülü ve Falcon 9 roketiyle uçacaksınız. Ay ve Mars'ı tercih edenleri ise Starship roketi götürecek.

Dünya yörüngesine yapılacak ziyaret 3-6 gün sürecek ve 2-4 yolcu kabul edilecek. Uzay istasyonunda ise 4 yolcu 10 günlük bir seyahat deneyimi yaşayacak. Ay gezisi ise bir hafta sürecek.

Eğer hedefiniz büyükse ve Mars'a gitmeyi istiyorsanız bu biraz meşakkatli bir süreç olacak. Devasa Starship roketi, SpaceX'in Boca Chica Plajı yakınlarındaki Starbase üssünde halen geliştirilme aşamasında ve insan taşıyabilmesi için daha yapılacak çok iş var.

GEZİ SÜRESİ DAHA FAZLA

SpaceX uzay seyahatlerinde araçlarını daha uzağa gönderiyor ve yörünge altı uçuşları yalnızca birkaç dakika süren Blue Origin veya Virgin Galactic gibi rakiplerin sunduğu seçeneklerden büyük ihtimalle daha pahalı olacak. Fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

BİLET SATIŞI BU YIL BAŞLIYOR

SpaceX'e göre, Dünya yörüngesi seyahati için biletler 2024'ün sonlarında satışa sunulacak. Yolcular için en önemli noktanın Dragon kapsülünün 46 inç genişliğindeki kubbe penceresinde vakit geçirmek olacağı belirtiliyor. Uzay istasyonu gezisi için 2025'e işaret ediliyor.

Ay ve Mars gezileri için herhangi bir zaman çizelgesi paylaşılmadı.