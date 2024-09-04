Canva, yapay zeka özellikleri için abonelik ücretlerini artırdı: İşte yeni tarife

04 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:22

Canva, yapay zeka özellikleri getirmesinin ardından abonelik fiyatlarını yüzde 300 oranında artırma kararı aldı. ABD'de bazı Canva Teams kullanıcıları, gelen zam mailinin ardından şaşkınlıklarını dile getirdi. Peki Canva abonelik ücretleri ne kadar?

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Popüler dijital tasarım ve grafik düzenleme platformu Canva, kullanıcılarını şaşırtan bir fiyat artışı ile gündemde. Canva son yıllarda sunduğu yapay zeka özellikleri platformunu genişletirken, bu gelişmelerin maliyetlerini ise kullanıcılarına yansıtmaya karar verdi.

Dünyanın en çok kullanılan grafik tasarım platformlarından Canva abonelik fiyatları, geçtiğimiz aylarda yapay zeka özelliklerinin kullanıma sunulmasının ardından gelecek yıl fırlayacak. Şirketin açıklamasına göre Canva Teams aboneleri, yüzde 300'e varan fiyat artışlarıyla karşılaşacak.

CANVA ABONELİK FİYATLARI YÜZDE 300 ARTTI

ABD'de bazı Canva Teams kullanıcıları, 5 kullanıcı için yıllık 120 dolardan 500 dolara çıkan abonelik fiyatı artışlarını bildirdi. İlk 12 ay için bu ücrete yüzde 40 indirim uygulanarak 300 dolara düşürülecek.

Avustralya'da 5 kullanıcı için aylık sabit 39,99 Avustralya doları olan ücret, her kullanıcı için 13,50 Avustralya doları olarak değişiyor. Bu da 5 kişilik bir ekibin, diğer indirimlere bakılmaksızın en az yüzde 68 daha fazla ödeyeceği anlamına geliyor.

Canva iletişim sorumlusu Louisa Green, fiyat artışıyla ilgili açıklamada bulundu. Artışların "genişletilmiş ürün deneyimi" ve yeni yapay zeka araçlarının katma değeri nedeniyle yapıldığını belirten Green, "Mevcut kullanıcılar eylül ayında planın mevcut fiyatını ve genişletilmiş ürün deneyimimizin değerini yansıtacak şekilde bu fiyatlandırma yapısına geçirilecek" dedi.