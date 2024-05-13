Casper, Nirvana X600 ve X700 ile Türkiye'de teknolojide bir ilki gerçekleştirdi

13 May 2024 12:55 - Güncelleme : 13 May 2024 12:57

Casper’dan yapılan açıklamada, aylar süren Ar-Ge süreçleri sonucunda ortaya çıkan yeni optimizasyon ile bir önceki nesil işlemcilere göre yaklaşık yüzde 20 daha az güç tüketimi sağlayan Series 1’in, turbo frekansta 5GHz’ye çıkabilen ortalama yüzde 15 daha yüksek performans ile öne çıktığı vurgulandı.

Nirvana X600 ve X700’ün yüksek mobilite özelliğini artıran bu yeni iş birliği sayesinde kullanıcıların, içerik oluşturma ve üretkenlik için performansından ödün vermeden çok daha uzun saatler boyunca işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

MASAÜSTÜ PERFORMANSINI DİZÜSTÜNE GETİRİYOR

Intel’in 2024 yılında lanse ettiği "U" serisi işlemcilerde en yüksek performansa sahip Series 1’in, Casper Nirvana X600 ve X700’ün performansını ve yüksek mobilite özelliğini kusursuz bir uyum içinde artırdığı vurgulanan açıklamada, 3D performanslı hibrit mimarisiyle iki çekirdekli mikro mimariyi tek bir işlemci yongasında birleştiren Series 1’in, her bir çekirdek türü için belirli görevleri gerçekleştirebildiği ifade edildi.

Aynı zamanda Intel Core 5 120U ve Core 7 150U işlemci seçenekleriyle özelleştirilebilen Nirvana X600 ve X700’ün, Microsoft Copilot’un gelişmiş yapay zeka özelliği sayesinde tüm profesyonellere masaüstü bilgisayar performansını dizüstü bilgisayarlarda deneyimleme imkanı sunduğunun altı çizildi.

Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, Türkiye’de ilk kez, Intel Series 1 işlemcilerin Casper Nirvana X600 ve X700 bilgisayarlarda yer almasının Casper ve bilgisayar sektörü için önemine değindi.

Türkiye’nin kalkınmasında bilişim sektörünün oynadığı rolün kritik önem taşıdığını belirten Karaman, "Bu bilinçten hareketle, 30 yılı aşan vizyonumuzdan aldığımız ilhamla, ülkemiz için değer oluşturan, rekabetçi ve üstün performanslı ürünler geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Dünya bilgisayar pazarının yaşadığı zorluklara rağmen, Türkiye’nin bu alandaki büyüme başarısının dikkate değer olduğunu ifade eden Karaman, dünya bilgisayar pazarının geçtiğimiz sene ikinci ardışık yılında yüzde 14 küçülerek 253 milyonluk bilgisayar satışıyla yılı kapattığını, Türkiye’nin ise geçtiğimiz yıl dünyadan pozitif ayrışarak, bilgisayar satışında yüzde 29 büyüdüğünü vurguladı.

Karaman sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle pazardaki ticari ve bireysel notebook satışlarına da baktığımızda pazar yüzde 16 büyürken, Casper’ın kurumsal notebook satışları yüzde 55 büyüdü. Bireysel notebook satışlarımız ise sektördeki yüzde 36 büyümeye kıyasla, yüzde 67 oranında büyüme gösterdi. Bu başarının arkasında, Türk kullanıcılarının taleplerini ve isteklerini dikkate alan yaklaşımımızın büyük etkisi var. Bu başarıyı ileriye taşıyacak aylar süren Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini toplamak bizi son derece mutlu ediyor. Türkiye’de bir ilk olan Intel Series 1 işlemcilerini Nirvana X600 ve X700 dizüstü bilgisayarlarımızda kullanarak, kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim sunmaktan gurur duyuyoruz. Bizler Casper olarak, Türkiye’nin teknoloji markası olma hedefimiz doğrultusunda, sürekli olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına uygun, son teknoloji çözümler sunmaya kararlıyız. Intel ile olan bu iş birliği ve teknolojik yenilikler, Türkiye’nin bilişim sektöründeki gücünü ve potansiyelini daha da artıracak."