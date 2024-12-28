"Çay içiyorum" derken vücudunuzu zehirlemeyin! Poşet çayların çok büyük bir zararı keşfedildi

28 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:40

Pek çok insan çay demlemeye vakit bulamadığı veya vakit harcamak istemediği için, üç beş dakika içerisinde hazır olan poşet çaylara yöneliyor. Hem siyah çay hem de bitki çayları "poşet" formunda satılıyor. Ancak bilim insanları, bu ürünlerin çok büyük bir zararını ortaya çıkardı.

İnsan sağlığı için zararlı olan mikroplastikler, pet şişelerden balık gibi deniz canlılarına, polyester ve naylon gibi sentetik kumaşlardan kişisel bakım ürünlerine, saymakla bitmeyecek kadar birçok yerde kendine yer ediniyor. Son yapılan bir araştırmada ise mikroplastiklerin poşet çaylarda bile bulunduğu ortaya çıktı.

Çay poşetleri her mililitre suya milyarlarca mikro ve nanoplastik (MNPL) parçacık salabilecek kadar tehlikeli olabilir. Bu bilgiyi, poşet çaylar üzerinde derinlemesine bir analiz gerçekleştiren İspanya​'daki Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) araştırmacıları söylüyor.

ÜÇ FARKLI POŞET TÜRÜNÜ TEST ETTİLER

Araştırmada, farklı malzemelerden üretilen çay poşetleri test edildi. Polipropilen çay poşetlerinin mililitre başına yaklaşık 1,2 milyar mikroplastik parçacık saldığı belirlenirken, selüloz poşetler bu miktarı 135 milyon seviyesine düşürdü. Naylon-6 poşetlerin ise yaklaşık 8,18 milyon parçacık saldığı tespit edildi. Bu parçacıkların boyutları, 136 ila 244 nanometre arasında değişiyordu.

Araştırmacılar, ışığın hızını ve saçılımını ölçmek için gelişmiş lazer teknikleri kullanarak, çay poşetlerinden salınan mikroplastiklerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini detaylı bir şekilde analiz etti.

Mikroplastiklerin bağırsak hücreleriyle nasıl etkileşime girdiğini inceleyen bilim insanları, bu partiküllerin hücre çekirdeğine kadar ulaşabildiğini belirledi. Araştırmacılardan Alba García-Rodríguez, "Bu kirleticileri, insan sağlığı üzerindeki olası etkilerine ilişkin araştırmaları ilerletmek için çok önemli bir araç olan bir dizi son teknoloji teknikle karakterize etmeyi başardık" dedi.

Araştırmaya göre, MNPL parçacıklarının polimer yapısı, biyolojik etkileşimlerini ve vücutta birikim desenlerini etkiliyor. Uzun vadede genotoksisite ve kanserojen etkilere yol açabileceği ifade edilen bu durum, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki tehditlerini gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar yayınladıkları makalede, "MNPL'lerin polimer bileşimi biyolojik etkileşimlerini önemli ölçüde etkileyerek organlar, dokular ve hücreler üzerinde çeşitli hedefleme ve etkilere yol açmaktadır. Bu farklılıklar belirli birikim modellerine, toksisite profillerine, bağışıklık tepkilerine ve genotoksisite ve kanserojenlik gibi uzun vadeli sağlık etkilerine neden olabilir" ifadelerini kullandı.