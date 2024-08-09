Cebinizdeki gizli tehlike: Telefonunuzu 'sessiz katil' yapan SAR değerine dikkat!

09 Ağustos 2024 09:17 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:17

Canı her sıkıldığında eline telefonu aldı: Polisi bin 307 kez aradı, tutuklandı

Canı her sıkıldığında eline telefonu aldı: Polisi bin 307 kez aradı, tutuklandı

Cep telefonları iletişimden eğlenceye kadar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelerek birçok konuda hayatı kolaylaştırsa da bu teknolojinin sunduğu sayısız avantajın yanında, bilinçsiz veya aşırı kullanımı çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

Yeni bir akıllı telefon satın alma aşamasında tüketiciler, hangi modeli seçeceğine karar verirken genellikle kamera kalitesi, işlemci performansı, estetik olarak güzel durup durmadığı gibi kriterleri göz önünde bulundursa da pek bilinmeyen ancak dikkat edilmesi gereken bir faktör daha var: SAR değeri.

SAR DEĞERİ NEDİR?

Teknik olarak bakıldığında SAR (Specific Absorption Rate) yani Spesifik Absorpiyon Oranı, bir cep telefonunun yaydığı radyo frekansı enerjisinin vücut tarafından ne kadarının emildiğini ölçen bir değerdir. Watt/kilogram (W/kg) cinsinden ifade edilir ve cep telefonlarının insan vücudu üzerindeki olası ısınma etkisini gösterir.

Bir telefonun ne kadar radyasyon yaydığını belirlemek için kullanılan SAR değeri, telefonların güvenli kullanım sınırlarını belirlemek adına uluslararası standartlar çerçevesinde ölçülüyor.

SAR DEĞERİ ZARARLARI

Cep telefonlarının uzun süre kullanılması, zararlı Spesifik Absorpsiyon Oranı (SAR) değerlerine maruz kalınmasına yol açarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. SAR değerinden korunmak ve sağlık risklerini azaltmak için dikkatli seçimler yapmak önem arz ediyor.

Orijinal telefonların genellikle daha yüksek fiyatlı olması nedeniyle, bazı kullanıcılar SAR değeri yüksek olan daha uygun fiyatlı replika telefonları tercih ediyor.

Replika telefonların tercih edildiğinde kanser gibi çeşitli hastalıkların arka arakaya geleceğini belirten Endüstri Mühendisi Salih Çakmak, gece uyurken telefonla yatağa girilmemesini söyledi. SAR değeri yüksek telefonlardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Çakmak, cep telefonu alınmadan önce internet üzerinden sar değerinin araştırılmasını tavsiye etti.

Sar değeri yüksek telefonların insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirten Çakmak, kaliteli orijinal telefonların pahalı olması sonucu insanların replika telefonlara yöneldiğini fakat bu telefonların sar değerlerinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Çakmak sözlerine şöyle devam etti:

"Sar değeri oluşturduğu radyasyon oranıdır. Bu telefonlar kullanıldığında, halsizlik, baş ağrısı gibi çeşitli hastalıklar oluşmaktadır. Özellikle sar değeri yüksek olan cihazlar, orijinal telefonların replika modelidir. Bu telefonları kimseye önermiyoruz. Alacağınız telefonlardaki sar değerlerini internet üzerinden araştırıp öyle karar verebilirsiniz. Bu tür telefonlar kansere bile yol açıyor. Sar değerinden korunmak için telefonumuzu aktif bir şekilde yanımızda kullanmamalıyız. Gece uyurken telefonu kesinlikle yanımızda tutmamalıyız. Bu tür telefonlar alındığında birçok sağlık problemleri arka arkaya gelecektir."