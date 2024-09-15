Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü! SİPER Ürün-2 atışları başarıyla gerçekleşti
Ocak 2018'de Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE arasında imzalanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi'nin Aşama-C (SİPER) kapsamındaki iş birliği, önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’nin stratejik seviyede kilit bir rol üstlenen ve yerli imkânlarla geliştirilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2, dağıtık mimaride çalışan, uzun menzil ve yüksek irtifalarda caydırıcılık sağlayan Çelik Kubbe'nin gücünü test etti ve test başarılı şekilde sonuçlandı.
Sinop Test Merkezi'nde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin de yer aldığı atış testi gerçekleştirildi. Testte, Atış Kontrol Merkezi, Veri İletişim Sistemi, Füze Fırlatma Mekanizması ve SİPER Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistemin yetenekleri denendi.
"İLERLEYEN GÜNLERDE BALİSTİK FÜZE KARŞI GELİŞTİRİLECEK"
Gerçekleşen Test Atışı kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:
“Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü SİPER Projesi ile, Bölge Hava Savunması kapsamında Stratejik Tesislerin düşman taarruzlarına karşı Uzun Menzilde ve Dağıtık Mimaride Hava Savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedefliyoruz. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup, ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir.
Atış Testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personellerini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
SİPER Projesi kapsamında SİPER Ürün-1 Sisteminin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak 2024 yılı sonunda envantere kazandırılması düşünülüyor.
SİPER Hava Savunma Sistemi genel özellikleri ise şöyle:
- Hava savunma planlama ve koordinasyon
- Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı
- Birleştirilmiş hava resmi üretimi
- Çoklu angajman ve ardışık ateşleme
- Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman
- Dost Düşman Tanıma (IFF)
- Füzeler ile çift yönlü iletişim
- Telli/telsiz haberleşme
- Dik/eğik atış
- Uzun Menzil, Yüksek İrtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti
- Zorlu şartlarda görev yapabilme
- Üst komuta ile Taktik Veri Linkleri aracılığı ile bağlantı
- Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme