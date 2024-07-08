Cem Yılmaz'ın yeni rakibi yapay zeka! İnsanlardan çok daha komik

08 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:17

Dünya "yapay zeka teknolojisi" ile birlikte büyük bir değişim döneminin ilk adımlarını atıyor. Kendini geliştirebilen insana özgü nitelikleri taklit ederek öğrenebilen yapay zeka, birçok mesleği tehdit altına alırken buna komedyenliği de eklemeye hazırlanıyor. Nitekim bilim insanlarına göre yapay zekanın yaptığı espriler insanlarınkinden çok daha komik olmaya aday.

Bu durumun ne kadar gerçekçi olduğunu test etmek isteyen araştırmacılar, ChatGPT ve insanların yaptığı esprileri birbiriyle kıyasladı. PLOS One isimli hakeli dergide yayımlanan araştırmada 105 katılımcıdan üç yönergeye göre espri yazması istendi. Katılımcılardan, akronimlerden esprili ifadeler çıkarması, cümleleri komik bir şekilde tamamlaması ve varsayımsal senaryolarda sert alaylar içeren şakalar yapması istendi.

YAPAY ZEKA ESPRİLERİ YÜZDE 70 DAHA ÇOK BEĞENİLDİ

Aynı yönergeler ChatGPT 3.5'e verildikten sonra iki taraftan gelen espriler karıştırılarak 200 kişinin beğenisine sunuldu. Hangi şakayı kimin yaptığını bilmeyen katılımcıların yüzde 70'i yapay zeka sohbet botunu daha komik buldu. Katılımcıların yüzde 25'i ise insanların yaptığı esprileri tercih ederken, yüzde 5'i iki tarafın eşit derecede komik olduğu görüşünü savundu.

Çalışmada, haberlere getirdiği hicivli yorumlarıyla bilinen ABD merkezli medya kuruluşu Onion'ın başlıkları da yer aldı. Araştırmacılar Onion'ın başlıklarını tanıttıkları ChatGPT'den benzer başlıklar atmasını istedi. Ardından 217 kişilik ayrı bir grup, Onion'ın gerçek başlıklarıyla yapay zekanın attıklarını, kimin yazdığını bilmeden değerlendirdi.

Bu çalışmanın sonucunda iki tarafın komiklik derecesi arasında kayda değer bir fark görülmedi. İlk 4'te Onion ve ChatGPT'nin ikişer başlığı yer alırken, "Bölge halkından bir adam yeni bir duygu keşfetti fakat yine de bunu düzgün bir şekilde tanımlayamıyor" başlığıyla birinci sıra yapay zekanın oldu.

KOMEDYENLER YENİ İŞ ARAYIŞINA GEÇEBİLİR

Çalışmayı yürüten araştırmacı Drew Gorenz yaptığı değerlendirmede , "ChatGPT duyguları hissetmese de yenilikçi şakaları ortalama bir insandan daha iyi yapıyor. Bu sebeple bu çalışma, gerçekten iyi bir şaka yapmak için iyi bir espriyi takdir etme hissine gerek olmadığına dair kanıtlar sunuyor" dedi.

Bulguların, eğlence sektörü çalışanları açısından endişe verici olduğunu düşünen araştırmacılar, elde edilen sonuçların profesyonel komedi yazarları açısından ciddi bir istihdam tehdidi oluşturabileceğini gösteriyor.