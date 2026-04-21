Cep telefonları tamamen değişecek: Bataryalar için kritik karar

Avrupa Birliği, akıllı telefon pazarını doğrudan etkileyecek yeni bir düzenlemeyi resmen yürürlüğe aldı. Alınan kararla birlikte telefon bataryalarının üretim standardı değişiyor. En dikkat çekici nokta ise açık: Ocak 2027'den itibaren üretilen tüm modellerde bataryaların kolayca çıkarılabilir olması gerekecek.
Bu tarihten sonra piyasaya sunulacak telefonlar için yeni kurallar geçerli olacak. Yani üreticiler, cihazlarını artık bu standarda uygun şekilde tasarlamak zorunda kalacak.
Yeni düzenlemeye göre akıllı telefon bataryaları, kullanıcıların rahatça çıkarıp takabileceği bir yapıda üretilecek. Avrupa Birliği, bu konuda tüm üreticilere bağlayıcı bir yükümlülük getirmiş durumda.
Ocak 2027 itibarıyla üretilecek akıllı telefon modellerinde batarya sökme ve takma işleminin çok daha kolay hale gelmesi bekleniyor. Aslında düzenlemenin ana ekseni de tam olarak bu: Kullanıcının bataryaya zahmetsiz biçimde erişebilmesi.
Belirlenen kurallar, herhangi bir marka ayrımı yapmıyor. Düzenleme, Ocak 2027 sonrasında üretilecek tüm cihazları kapsıyor. Yani pazarda yer alan bütün telefon üreticileri, cihazlarını bu üretim standardına göre hazırlamakla yükümlü olacak.
Avrupa Birliği yetkilileri de bataryaların kolayca çıkarılıp takılabilir olmasına yönelik zorunluluğun başlangıç tarihini net biçimde Ocak 2027 olarak duyurdu. Bu tarihten sonra satışa sunulacak telefonların yeni standartla gelmesi gerekecek.
Bu kararla birlikte akıllı telefonlardaki batarya montaj yapısının önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Çünkü Avrupa Birliği’nin belirlediği yeni kriterler, üreticilerin tasarım anlayışını doğrudan etkileyecek.