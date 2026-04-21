Cep telefonları tamamen değişecek: Bataryalar için kritik karar

Avrupa Birliği, akıllı telefon pazarını doğrudan etkileyecek yeni bir düzenlemeyi resmen yürürlüğe aldı. Alınan kararla birlikte telefon bataryalarının üretim standardı değişiyor. En dikkat çekici nokta ise açık: Ocak 2027'den itibaren üretilen tüm modellerde bataryaların kolayca çıkarılabilir olması gerekecek.

Bu tarihten sonra piyasaya sunulacak telefonlar için yeni kurallar geçerli olacak. Yani üreticiler, cihazlarını artık bu standarda uygun şekilde tasarlamak zorunda kalacak.