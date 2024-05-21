Cep telefonlarına şimdi de 'işlemci' zammı kapıda görünüyor!

21 May 2024 17:19 - Güncelleme : 21 May 2024 17:19

Cep telefonlarının her geçen yıl daha da pahalı hale geldiği bir gerçek. Teknolojik yenilikler, artan üretim maliyetleri ve gelişen tüketici talepleri, fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor.

Özellikle amiral gemisi modeller, en yeni teknolojileri ve üstün performans özelliklerini sundukları için bu artışlardan en çok etkilenen ürünler oluyor. 2025 yılı için de durum farklı görünmüyor. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bilgilere göre, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek amiral gemisi telefonlarda önemli bir fiyat artışı bekleniyor.

TELEFON FİYATLARINA 'SNAPDRAGON 8 GEN 4' ETKİSİ

Bu fiyat artışının ana nedeni ise Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4. Çinli kaynaklara göre, bu işlemcinin üretim maliyetinde ciddi bir artış yaşanacak. Bu maliyet artışı, doğrudan amiral gemisi telefonların fiyatlarına yansıyacak.

Snapdragon 8 Gen 4'ün getireceği performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler, tüketiciler için cazip olsa da artan maliyetler nedeniyle bu telefonlara sahip olmanın bedeli de yükselmiş olacak.

Apple'ın iPad Pro'da kullanmış olduğu M4 (ve muhtemelen iPhone 16'nın A18'i de öyle) gibi Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ü de TSMC'nin 'N3E' olarak da bilinen ikinci nesil 3nm üretim sürecinden geçireceği tahmin ediliyor. Gen 4 ayrıca yeni bir Oryon CPU'ya ev sahipliği yapacak.

9to5Google'ın aktardığına göre Snapdragon 8 Gen 3, selefine kıyasla yüzde 25 pahalıydı ancak bu fiyat her yerde hissedilmemişti. Dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin maliyet artışı da sadece belirli akıllı telefon modellerine yansıyabileceği tahmin ediliyor.