Cep telefonlarında iyi kamera dönemi sona eriyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 10:23
Cep telefonlarında iyi kamera dönemi sona eriyor

DRAM ve NAND flash fiyatlarındaki artış, telefon üretmenin maliyetini ciddi şekilde yukarı çekmiş durumda. Bu da firmaları bazı kalemlerde tasarrufa zorluyor. En dikkat çeken alanlardan biri ise kamera sistemleri.

Üreticiler, üst düzey ve pahalı sensörler yerine daha ekonomik çözümleri tercih etmeye başladı. Bellek maliyetleri hızla yükseliyor, yeni nesil bileşenler bütçeyi zorluyor, kâr marjını korumak giderek zorlaşıyor. Bu yüzden şirketler, donanım tarafında geri adım atarak maliyetleri dengelemeye çalışıyor.

YAZILIM ARTIK FARK YAPMAK ZORUNDA

Donanımdaki bu geri çekilme, yazılım tarafını daha da kritik hale getirdi. Üreticiler, görüntü işleme algoritmalarına ve yapay zekâ destekli iyileştirmelere daha fazla yatırım yapıyor.

Aslında bu yaklaşım yeni değil. Google ve Samsung gibi şirketler uzun süredir yazılımla kamera performansını yukarı çekiyordu. Ancak artık bu durum bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş gibi. Daha düşük donanımlı sensörlerle bile iyi sonuç almak hedefleniyor. Biraz iddialı ama sektör buna inanıyor.

YENİ NESİL DONANIMLAR CEP YAKIYOR

Sektörde konuşulanlara göre, özellikle LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojilerinin maliyeti ciddi seviyelere ulaşmış durumda. Hatta bazı durumlarda bu bileşenlerin maliyeti, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcilerini bile geride bırakıyor.

Bu da üreticileri şu soruyla baş başa bırakıyor: “Kaynak nereye harcanmalı?” Cevap ise giderek netleşiyor: Kamera donanımı yerine genel sistem performansı ve yazılım.

STRATEJİK BİR DÖNÜŞÜM

Digital Chat Station gibi kaynaklara göre, firmalar için en mantıklı adım artık bu. Kamera sensörlerinden kısmak, finansal sürdürülebilirlik açısından daha güvenli bir yol olarak görülüyor. Elbette bu durum kullanıcı tarafında tartışma yapabilir. Ancak şirketler, algoritmalar sayesinde orta seviye sensörlerle bile amiral gemisi kalitesine yakın sonuçlar elde edilebileceğini düşünüyor.

