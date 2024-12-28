Cep telefonlarında yeni uygulama bugün başlıyor!:Sıra bilgisayarlarda

28 Aralık 2024 01:24 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 01:34

Avrupa Birliği, elektronik dünyasında bir devrim niteliğindeki yeni kuralını yürürlüğe koyuyor. Artık akıllı telefon, tablet ve kameralar dahil olmak üzere taşınabilir elektronik cihazlarda şarj sistemi değişiyor. 28 Aralık'tan itibaren hayatımıza girecek bu düzenleme, hem kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek hem de elektronik atık sorununa çözüm sunmayı hedefliyor.

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Avrupa Birliği​ (AB), elektronik atıkları azaltmayı hedefleyen yeni düzenlemesiyle bugünden itibaren akıllı telefon​, tablet​ ve dijital kamera gibi taşınabilir elektronik cihazlarda USB-C​ şarj girişini zorunlu hale getiriyor.

28 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenleme, elektronik cihazlarda şarj girişlerinin uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor. Yeni kurala göre, AB ülkelerinde piyasaya sürülecek akıllı telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, taşınabilir video oyun konsolları, hoparlörler ve klavyeler gibi cihazlarda USB-C şarj girişi bulunması gerekecek.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARA DA USB-C ZORUNLULUĞU GELİYOR

Bunun yanı sıra, cihazların hızlı şarj sistemleri de birbiriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanacak. Dizüstü bilgisayarlar için USB-C zorunluluğu ise 28 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olacak. AB, bu düzenlemeyi 2022 yılında onaylamış ve üreticilere uyum sağlamaları için iki yıllık bir süre tanımıştı. Bu karar, özellikle farklı şarj girişleri kullanan Apple gibi firmaları etkiledi.

Apple, düzenleme doğrultusunda yeni cihazlarında şarj girişlerini USB-C standardına uyarlamak zorunda kaldı. Halihazırda birçok elektronik cihaz ve aksesuar, USB-C girişine sahip. Yeni düzenleme ile birlikte taşınabilir cihazların yanı sıra kulaklık, aksesuar ve dizüstü bilgisayarlar da tek tip şarj standardına dahil edilecek.