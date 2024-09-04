Cep telefonlarının beyin kanseri üzerindeki etkileri araştırıldı: Sonuçlar şaşırtıcı!

04 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:45

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Son yıllarda cep telefonlarının sağlık üzerindeki etkileri hakkında kamuoyunda yaygın bir endişe bulunuyor. Bu endişeler, cep telefonlarının beyin kanseri riskini artırıp artırmadığına dair tartışmalarla pekişti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından desteklenen uluslararası bir inceleme, bu endişelere cevap verdi.

"CEP TELEFONLARI, BEYİN KANSERİ RİSKİNİ ARTIRMIYOR"

Sky News'in haberine göre incelemede, cep telefonu kullanımının beyin kanseri riskini artırdığına dair bir bağlantı bulunmadı. Avustralya Radyasyon Koruma ve Nükleer Güvenlik Ajansı'nın başkanlık ettiği çalışma, 1994 ile 2022 yılları arasında yapılan 63 araştırmayı inceledi.

Uzmanlar; telefonlar, Wi-Fi, radar, bebek monitörleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan 300Hz ila 300GHz dalga boylarındaki radyo frekanslarını kapsayan araştırmalara odaklandı. Auckland Üniversitesi'nde kanser epidemiyolojisi alanında Fahri Profesör olan Mark Elwood, ekibin beyin kanserleri, hipofiz bezi, tükürük bezleri ve lösemileri incelediğini söyledi.

Elwood, "İncelenen ana soruların hiçbiri risk artışı göstermedi. Ana konu olan cep telefonları ve beyin kanserleri için, 10 yıldan fazla maruz kalma ve maksimum arama süresi veya arama sayısı kategorilerinde bile artan bir risk bulamadık." diye konuştu.

5G MOBİL AĞLAR TEHLİKELİ Mİ?

Pandemi sırasında, İngiltere'de ve başka yerlerde 5G cep telefonu direkleri, virüse katkıda bulundukları düşüncesiyle saldırıya uğramıştı. Araştırma incelemesi, 22 ülkeden 1994 ile 2022 yılları arasında yayınlanan 63 ilgili makaleyi inceledi. Profesör Elwood, "Cep telefonları ve beyin kanserleri konusunda, 10 yıl veya daha uzun süreli ve oldukça yoğun kullanım içeren çalışmalar vardı." dedi.

Bu çalışmalardaki telefon kullanımının çoğunun geçmiş yıllara ve 1G-2G ağlarına ait olduğuna dikkati çeken Elwood, "Yeni 3G-4G ağları önemli ölçüde daha düşük RF emisyonlarına sahip. Bazı risk artışı bildiren birkaç çalışma vardı, ancak mevcut tüm kanıtlar göz önünde bulundurulduğunda bunlar daha ağır basıyordu." diye konuştu.

Profesör Elwood, 5G mobil ağlar söz konusu olduğunda, şu ana kadar önemli bir çalışma olmadığını, ancak benzer yüksek frekanslara sahip radar çalışmalarının beyin kanseri riskinde bir artış göstermediğini söyledi.