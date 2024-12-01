Cep telefonlarının şarj süresini 1 yıla çıkaracak Türk icadı: MEMS Nöristör

01 Aralık 2024 14:09 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 14:44

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), insan beyninden ilham alan "MEMS nöristör" isimli, hafıza ve işlemcinin aynı yapıda birleşmesiyle enerji verimliliği sağlayarak cep telefonlarının şarj süresini bir yıla kadar uzatmayı vaat eden bir teknoloji geliştirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) araştırmacılar, elektronik cihazların enerji​ tüketimini ve performansını dönüştürebilecek bir yeniliğe imza attı. İnsan beynindeki hafıza​ ve işlem birimlerinin bütünleşik çalışma prensibinden ilham alarak geliştirilen mikroelektromekanik sistemli (MEMS) nöristör aygıtı, cep telefonlarının şarj süresini bir yıla kadar uzatmayı hedefliyor.

ODTÜ​ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bayram ve aynı bölümde araştırma görevlisi olan Berre Vize, Sanayi ve Teknoloji​ Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen üniversitenin ULTRAMEMS Araştırma Laboratuvarı'nda geliştirdikleri "MEMS Nöristör" isimli projelerine ilişkin bilgi verdi.

KÜRESEL FİRMALAR TARAFINDAN HIZLICA ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK

Bayram, 4 yılda geliştirdikleri, elektronik cihazların insan beynine benzer şekilde bilgi işleyebilmesini sağlayan "nöromorfik işlemci bileşeni aygıtı MEMS nöristörü"nün patent başvuru sürecinin, ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisince yürütüldüğünü ifade etti.

Yaptıkları literatür araştırmalarında, beyin hücreleri ile yüksek enerji verimliliği sağlayan sistemler arasında benzerlik olduğunu gözlemlemelerinin ardından projeye başladıklarını anlatan Bayram, aygıtın şu an yerleşik üretim süreçleriyle tamamen uyumlu olduğunu böylece küresel firmalar tarafından hızlı bir şekilde ürüne dönüştürülebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Bayram, "İnsan beyni yaklaşık 25 watt enerji tüketiyor ve insan beyninin yaptığı işlemleri en güncel olan işlemciyle yapacak olsak bu 25 megawata eşit oluyor, yani daha fazla enerji tüketiyor." dedi. Beyindeki enerji verimliliğini sağlayan en önemli noktanın, hafıza ve işlemci biriminin birbirine entegresi olduğunu belirten Bayram, bilgisayarlarda ise bilgiyi tutan hafıza modülleri ve bilgiyi işleyen işlemci yapılar bulunduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Bayram, bilgisayarlarda bilginin sürekli hafıza modülünden işlemciye geldiğini, burada işlendiğini ve tekrar modüle gittiğini anlattı. Arada sürekli bir bilgi transferi olduğu için hem enerji tüketiminin arttığını hem de gecikme oluştuğunu işaret eden Bayram, geliştirdikleri nöromorfik işlemcide ise hafıza modülü ve işlemcinin aynı yapı içerisinde olduğunu sözlerine ekledi. Bu sayede daha az enerjiyle güncel işlemleri yapabildiğini vurguladı.

"CEP TELEFONUMUZU 1 YIL BOYUNCA ŞARJ ETMEYECEĞİZ"

Şu anda kullanıcıların cep telefonlarını her gün şarj etmeleri gerektiğine dikkati çeken Bayram, "Eğer bunun içerisindeki transistörler (akımın akışını kontrol eden sistem), MEMS nöristörler ile değiştirilirse o zaman cep telefonumuzu 1 yıl boyunca hiç şarj etmemiz gerekmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Bayram, insanların cep telefonlarını çok aktif kullandığını, yaptıkları işlemlerin, telefonların içerisindeki işlemcilerin yetersiz olmasından dolayı diğer ülkelerdeki sunucularla paylaşıldığını, bunun sonucunda da kişisel verilerin korunmasında riskler oluştuğunu anlattı.

Gelecekte MEMS nöristörlerin cep telefonlarında yer alması durumunda, enerji tüketiminin çok aza ineceğini, telefon işlemlerinin diğer ülkelerdeki sunucularla paylaşılmadan, kendi kapasitesiyle lokal olarak yapılabileceğini aktaran Bayram, bunun kişisel verilerin korunumu açısından da çok önemli bir kazanım sağlanacağını ifade etti.

Mevcut yapay zeka sistemlerinde de transistöre dayalı bir donanım kullanılmasından dolayı enerji tüketiminin yüksek olduğunu belirten Bayram, enerji tüketimleri yüksek olduğu için Google'ın kurduğu sunucu merkezlerinde soğutmanın çok büyük bir problem olduğundan örnek vererek, sunucu merkezlerinin genelde denize kurulduğunu ve deniz suyuyla soğutma yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bu sunucuların nöromorfik işlemcilerle yani MEMS nöristörü kullanan sistemle yapılması halinde denizde değil, çölde bile kurulabileceğini ifade eden Bayram, "Çünkü ısınma problemi diye bir şey olmayacak. Enerji tüketiminin azaltılması, performansının yükselmesi dolayısıyla dünyanın ısınması belki daha azalacak ve ağaçların kesilmesine gerek kalmayacak. Daha çevreci bir teknoloji diyebiliriz." dedi.

DÜNYA ÇAPINDA BİR DEVRİM OLACAK

Bayram, yerli ve milli MEMS nöristör buluşuyla sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir devrim olacağını öngördüklerini, bu konuda küresel nöromorfik işlemci alanında çalışmalar yapan şirketlerle iletişime geçeceklerini söyledi. Analog Devices başta olmak üzere HP, IBM, NVIDIA, Amazon ve Google ile bu görüşmeleri gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Bayram sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu bir başlangıç noktası, yani ilk tohum diyebiliriz. Çünkü bu dünyadaki ilk MEMS nöristör. Nöristör var ama bunlar karmaşık malzemeler kullanıyorlar ve uzun süreli kullanımlarda endüstriyel seviyede kullanılabilir nitelikte özellik gösteremiyorlar."

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Berre Vize de mevcut aygıtların, "güvenilirlik, endüstriyel seviyede kullanımı ve mevcut tümleşik yarıiletken mikroüretim süreçleriyle uyumluluk" gibi alanlarda henüz ihtiyaç duyulan aşamaya gelemediğini, ilk kez ortaya koydukları MEMS nöristör aygıtı ile bu alanlardaki ihtiyacı karşılayabileceklerini söyledi.

Berre Vize, "MEMS nöristör daha hızlı ve verimli yapay zeka bilgi işlem sistemleri sağlayarak sağlık, finans ve ulaşım dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde devrim yapma potansiyeline sahip. Küresel nöromorfik işlemciler devriminin henüz başında olmamıza rağmen yerli ve milli buluşumuzla ülkemizin bu alanda öncü ve lider konuma ulaşmasına katkıda bulunabilmek için daha çok çalışacağız." dedi.