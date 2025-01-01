Cep telefonu pazarında dengeler değişti: 600 dolar üstü telefonlar patlama yapıyor, orta segment kan ağlıyor

01 Ocak 2025 11:04 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 11:04

Akıllı telefon pazarında kartlar yeniden karılıyor. Analizlere göre pazar, lüks ve ekonomik segmentler olarak ayrıştı. Yüksek performans ve uygun fiyat-performans oranı arasında denge sağlayan "orta segment" ise adeta kan ağlıyor.

Bu fiyata peynir ekmek gibi satar: Bir akıllı telefon markası daha Türkiye'ye geliyor

Bu fiyata peynir ekmek gibi satar: Bir akıllı telefon markası daha Türkiye'ye geliyor

Dünya genelindeki akıllı telefon pazarında önemli bir değişim yaşanıyor. Goldman Sachs tarafından yayınlanan bir rapora göre, pazar​ lüks​ ve ekonomik​ segmentler olarak ikiye ayrılırken, orta segment telefonlar hızla kan kaybediyor. Analizlere göre bu trendin iki önemli sebebi var:

Teknolojik yenilik eksikliği ve makroekonomik zorluklarla birlikte orta sınıf tüketicilerin daha temkinli harcamalar yapmaya yönelmesi.

ORTA SEGMENT AKILLI TELEFONLARIN PAZAR PAYI DÜŞECEK

Orta segment akıllı telefonlar, 2021'de toplam pazarın yüzde 35'ini oluşturdu. 2027'de bu oranın yüzde 23'e gerileyeceği öngörülüyor. Sektörün yalnızca "fiyat" ve "performans" eksenine ayrılmasının, tüketicilerin seçeneklerini daraltabileceğinden endişe ediyorlar.

Analistlere göre, daha önce orta segment, yüksek performans ve uygun fiyat-performans oranı arasında denge sağlıyordu. Ancak bu denge artık bozuldu.

Lüks segmentte ise kayda değer bir büyüme mevcut. 600 dolar ve üzeri fiyat etiketine sahip premium telefonların pazar payı 2021'de yüzde 22 iken, 2023'te yüzde 28'e çıktı ve 2027'de yüzde 32'ye ulaşması bekleniyor. Değer bazında bu segmentin, küresel akıllı telefon pazarının yüzde 74'ünü oluşturacağı tahmin ediliyor. Bunun sebebi, tüketicilerin yüksek kaliteli modellere ilgi göstermesi.

200 DOLARDAN UCUZ TELEFONLAR NE DURUMDA?

200 dolardan ucuz telefonlar segmentinin pazar payı ise yüzde 41-45 arasında sabit kalmayı sürdürüyor. Gelişmekte olan pazarlardaki 4G'den 5G'ye geçiş süreci ve ekonomik koşullarda uygun fiyatlı modellere yönelimin, bu segmentin güçlü kalmasını sağladığı ifade ediliyor.

Goldman Sachs’ın raporuna göre, genel akıllı telefon pazarında büyüme sınırlı olacak. 2025-2027 yılları arasında yıllık yüzde 3, yüzde 2 ve yüzde 1 gibi mütevazı artışlar bekleniyor.