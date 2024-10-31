Cep telefonunuzda casus yazılım olabilir! Gizlice dinlendiğinizi gösteren 5 kritik işaret

31 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:44

Önemli kişisel bilgilerimizi barındırdığımız cep telefonlarının güvenliği oldukça önemli. Bazen telefonunuzun kötü niyetli kişiler tarafından telefonunuzun takip edildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Casus yazılımları tespit etmek için ise çeşitli ipuçları mevcut. İşte bunu anlamanız için 5 kritik uyarı işareti...

Tüm telefon kullanıcıları dikkat! Bu uyarılara kulak verin, yoksa pişman olabilirsiniz!

Tüm telefon kullanıcıları dikkat! Bu uyarılara kulak verin, yoksa pişman olabilirsiniz!

Cep telefonları, eskiden sadece arama yapmak ve mesajlaşmak gibi basit işlemler için kullanılıyordu. Ancak günümüzde neredeyse bütün kişisel bilgilerimizi barındıran bu cihazlar, maalesef art niyetli kişiler tarafından izlenmek ve gözetlenmek için hedef alınabiliyor. Bu noktada birçok kişi "Telefonum izleniyor mu, takip ediliyor mu?" diye merak edip araştırıyor.

Telefonunuzun başkaları tarafından gözetlenip gözetlenmediğini anlamanın bazı yolları var ve eğer bu işaretleri fark etmezseniz, ciddi risk altında olabilirsiniz. İşte güvenlik uzmanlarına göre telefonunuzun izleniyor olabileceğini gösteren 5 önemli uyarı işareti.

GÖRÜŞMELERDE GARİP SESLER DUYUYOR MUSUNUZ?

Telefon görüşmeleri sırasında tıklama sesleri, statik sesler veya uzaktan gelen belirsiz sesler duyuyorsanız, dinleniyor olabilirsiniz. Bu tür sesler, sinyaliniz zayıf olduğunda da ortaya çıkmakla birlikte eğer sık sık duyuluyorsa, telefonunuzun izleniyor olma olasılığı yüksektir.

PİL PERFORMANSINDA DÜŞÜŞ

Telefonunuzu kullanmadığınız anlarda bile pil hızla tükeniyorsa, bazı casus yazılımlar arka planda çalışarak cihazınızı izliyor olabilir. Pil kullanım istatistiklerinizi kontrol ederek en çok hangi uygulamanın ve arka plan hizmetinin şarjı tükettiğini görebilirsiniz.

Bir cep telefonu dinleniyorsa, casus yazılım konuşmalarınızı ve faaliyetlerinizi kaydeder, bunları üçüncü bir tarafa iletir ve faaliyetlerinizi izlemek için arka planda sürekli çalışır. Bunun sonucunda pil kullanımı artar ve şarjınızın eskisinden daha hızlı tükenmeye başladığını fark edersiniz.

Hem Android hem de iPhone telefonlar pil ömrü verilerinize bakmanıza izin verir. Bu size hangi uygulamaların en çok pili kullandığını gösterir ve pil performansı sorunlarının ne zaman başladığını belirlemenize yardımcı olarak soruna hangi uygulamaların neden olduğunu tespit etmenizi sağlar.

TELEFONUNUZU KULLANMADIĞINIZ ZAMANLARDA BİR ŞEYLER OLUYOR MU?

Telefonunuz durup dururken ses çıkarıyorsa, kullanmadığınız halde ekran açılıyorsa veya sessiz moddayken arama ve bildirim alıyorsanız, bu durum birilerinin telefonunuzu hacklediğinin göstergesi olabilir. İşte dikkat etmeniz gereken olağandışı telefon etkinliği işaretleri:

Kendi kendine kapanıp açılma: Telefonunuz, otomatik güncellemeler sırasında kendiliğinde yeniden başlar. Ancak bunun dışında sebebini bilmediğiniz bir şekilde kapanıp açılıyorsa işte o zaman işkillenmelisiniz. Zira casus yazılımlar da telefonunuza yeni bileşenler yüklemek veya faaliyetlerini gizlemek için sistemi yeniden başlatabilir.

Telefonunuz, otomatik güncellemeler sırasında kendiliğinde yeniden başlar. Ancak bunun dışında sebebini bilmediğiniz bir şekilde kapanıp açılıyorsa işte o zaman işkillenmelisiniz. Zira casus yazılımlar da telefonunuza yeni bileşenler yüklemek veya faaliyetlerini gizlemek için sistemi yeniden başlatabilir. Uygulamaların kendi kendine açılıp kapanması: Bu durum, telefonunuzda kötü niyetli bir yazılımın var olduğuna işaret ediyor olabilir. Casus yazılım, verileri (aramalar veya tuş vuruşları gibi) kaydetmek için belirli uygulamaları otomatik olarak başlatır veya bilginiz olmadan kamera veya mikrofonu etkinleştirir.

Bu durum, telefonunuzda kötü niyetli bir yazılımın var olduğuna işaret ediyor olabilir. Casus yazılım, verileri (aramalar veya tuş vuruşları gibi) kaydetmek için belirli uygulamaları otomatik olarak başlatır veya bilginiz olmadan kamera veya mikrofonu etkinleştirir. Sessiz moddayken gelen bildirimler: Telefonunuz kullanımda değilken aşırı bildirimler görüyorsanız, bu birisinin telefonunuzu dinlediği anlamına gelebilir.

KAPANMA SÜRESİNE DİKKAT EDİN

Bir akıllı telefon kapanmadan önce, kalan görevleri işlemeyi bitirmelidir. Telefonunuz bir uygulamaya veri aktarıyorsa, kapanmadan önce işlemi tamamlaması gerekir. Bu bağlamda eğer cihazınızın kapanması normalden uzun sürüyorsa (özellikle arama, mesajlaşma, e-posta gönderme veya web'de gezinme sonrasında) üçüncü bir tarafa bilgi gönderiyor olabilir.

KAMERALAR VE MİKROFONLAR RASTGELE AÇILIYOR MU?

Hiç telefonunuzun ekranının üst kısmında turuncu veya yeşil bir nokta fark ettiniz mi? Bu, o anda mikrofon veya kamera uygulamasının kullanıldığı anlamına gelir. WhatsApp'ta birine ses kaydı gönderirken veya video çekerken de bu işaretleri görmeniz normal. Ancak kamera veya mikrofonu gerektirecek bir işlem yapmamanıza rağmen bu göstergelerin görünmesi, kötü amaçlı bir yazılımın telefonunuzu dinlediği, kameranızı ele geçirdiği ve sizi gizlice kaydettiği anlamına gelebilir.