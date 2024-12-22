CERN'de yeni antimadde keşfedildi

22 Aralık 2024 15:39 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:40

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, şimdiye kadar keşfedilen en ağır antimadde parçası olan antihyperhelyum-4'ü buldu. Bu keşif, evrenin erken dönemlerine ışık tutarak madde ve antimaddenin asimetrisiyle ilgili önemli bir soruyu yanıtlamayı vaat ediyor.

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), şimdiye kadar gözlemlenen en ağır antimadde parçasını tespit etti. Bu keşif, Higgs Bozonu, B-mezon bozunması ve hipernükleer gibi önceki önemli buluşlar kadar büyük bir öneme sahip.

CERN'in ALICE (Büyük İyon Çarpıştırıcı Deneyi) ekibi, antihyperhelyum-4 adında yeni bir antimadde parçasının varlığını doğruladı. Bu parça, hiperhelyum-4 adı verilen garip bir parçanın "kötü ikizi" olarak tanımlanabilir. Antihyperhelyum-4, iki antiproton, bir antinötron ve bir antilambda adı verilen ve altatomik kuarklardan oluşan kararsız bir parçacık içeriyor.

EVRENİN OLUŞUMUNU ANLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Bu keşif, fizikçilere evrenin doğumunun bir saniyesinden daha kısa bir süre önceki aşamalarını inceleme fırsatı sundu. Ayrıca, evrenin oluşumu ile ilgili büyük bir soruyu anlamamıza yardımcı olabilir: Baryon asimetrisi problemi.

Büyük Patlama sırasında, madde ve antimadde eşit miktarda var olmalıydı. Ancak, karşıt parçalar birbirlerini yok ettiğinden, tüm madde ve antimadde saf enerjiye dönüşmeli ve geriye hiçbir şey kalmamalıydı. Buna rağmen, evrenimiz normal maddeyle dolup taşarken, sadece çok küçük bir antimadde miktarı hayatta kalabildi. Hiperhelyum ve antimadde ikizi hakkında yapılan bu araştırmalar, bu gizemi çözmek için önemli ipuçları sunabilir.

ÇARPIŞMA VERİLERİ İNCELENDİ

Antihyperhelyum-4'ün keşfi, 2018'de yapılan bir çarpışma deneyiyle elde edildi. Deneyde, kurşun iyonları inanılmaz hızlarla çarpıştırılarak, yeni doğan evrenin aşırı sıcak koşulları yeniden yaratıldı. Araştırmacılar, çarpışma verilerini incelemek için gelişmiş bir makine öğrenimi modeli kullandılar. Bu analiz, antihyperhelyum-4 parçacıklarının diğer parçalara dönüşürken bıraktığı izleri tespit etti. Ayrıca, daha hafif bir antimadde olan antihyperhidrojen-4 de gözlemlendi.

Araştırmacılar, her iki parçacığın kütlesini tam olarak ölçüp, verileri en güncel fizik teorileriyle karşılaştırdılar. Sonuçlar, madde ve antimaddenin eşit miktarda üretildiğini doğruladı. Ancak, evrenin başlangıcında her şey dengedeyken, bu dengeyi ne değiştirdi? Bu soru, araştırmaların devamında belki de daha net bir şekilde yanıt bulacak.