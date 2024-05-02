CES 2024'te ses getirmişti: Rabbit R1 'kullanıcıları kandırdı' iddiası!

02 May 2024 13:48 - Güncelleme : 02 May 2024 13:53

Ocak ayında düzenlenen tüketici elektroniği etkinliği CES 2024, onlarca yeni teknolojiye ev sahipliği yaparken, bunlar arasında bir cihaz dikkatleri üzerine çekmişti: Rabbit R1.

Yapay zekayı arkasına alarak kullanıcılara günlük yaşamlarında bir dijital asistan olarak hizmet veren küçük cihaz, Spotify'dan müzik açmak, Uber'den araç çağırmak, bir nesnenin fotoğrafını çekmek gibi çok basit işlemleri sizin yerinize yapabilme iddiası taşımakta.

Rabbit R1 ile ilgili kullanıcılarda kafa karışıklığı uyandıran bir haber gündemde dolaşıyor. İddialara göre cihaz, özünde sıradan bir Android uygulamasından başka hiçbir şey değil.

RABBIT R1, ANDROID TELEFONA YÜKLENDİ

İddiayı gündeme getiren "Android Authority" sitesi, APK olarak sunulan bir Rabbit R1 Launcher uygulaması aracılığıyla cihazın sahip olduğu bütün özellikleri Google Pixel 6a model akıllı telefonda çalıştırabildiğini öne sürdü.

Haberde şöyle denildi: "Görünüşe göre Rabbit R1 Android ile çalışıyor ve kullanıcıların etkileşimde bulunduğu tüm arayüz tek bir Android uygulaması tarafından destekleniyor. Biraz uğraşarak APK'yı bir Android telefon olan Pixel 6a'ya kurmayı başardık."

ŞİRKET İDDİALARI KABUL ETMİYOR

Cihazın geliştiricisi olan firma, Rabbit R1'in Android uygulaması olmadığını belirterek, "Şu an bazı resmi olmayan Rabbit OS uygulama/web sitesi emülatörleri olduğunun farkındayız ancak bu cihazın temelini oluşturmuyor" ifadesini kullandı.

Rabbit OS ve LAM'in özel bir AOSP temelinde bulut üzerinde çalıştığını ve Rabbit OS yazılımının R1 için özelleştirildiğini kaydeden şirket, "Uygun şartları sağlayamayan üçüncü parti bir APK bizim hizmetimize erişemez. Kaçak bir APK kullanmak önemli riskler taşır" dedi.