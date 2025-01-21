ChatGPT bilgisayarları kontrol etmeye hazırlanıyor

21 Ocak 2025 12:13 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:13

OpenAI, ChatGPT'yi bilgisayarları kontrol edebilecek şekilde güncelliyor. Yeni özellik, yapay zekanın günlük işlerdeki rolünü önemli ölçüde artıracak.

Yapay zeka dünyasının liderlerinden OpenAI​, ChatGPT​ için devrim niteliğinde bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Yeni sistem, kullanıcıların bilgisayarlarını doğrudan kontrol edebilecek. Bu gelişme, teknolojide büyük bir adım olarak görülüyor.

BİLGİSAYAR KONTROLÜ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Anthropic isimli yapay zeka şirketi, kısa süre önce "Claude" modeliyle bu alanda bir ilke imza atmıştı. Claude, masaüstü uygulamalarını anlayabiliyor ve fare hareketleri ile tuş tıklamalarını taklit ederek bilgisayar kontrolü sağlayabiliyordu. Şimdi, OpenAI benzer bir altyapı geliştirerek bu yarışa dahil oluyor.

Şirket içinde "Operator" adıyla anılan sistem, ilk etapta ChatGPT'nin macOS uygulamasında test edilecek. Bu özellik, kullanıcılara bilgisayar üzerinde bağımsız görevler gerçekleştirme imkanı sunacak. Örneğin, bir dosyayı açmak, uygulamaları çalıştırmak ya da belirli bir görev için yazılım araçlarını kullanmak mümkün olacak.

Windows kullanıcıları için de müjde var: Yeni özellik, ilerleyen süreçte Windows uygulamasına da entegre edilecek.

YENİ ÖZELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

OpenAI, ChatGPT'yi daha kişisel hale getirmek için geçtiğimiz günlerde önemli güncellemeler yapmıştı. Kullanıcılar, sohbet botuna isimlerini, mesleklerini ve kendileriyle ilgili bilgileri ekleyebiliyor. Ayrıca botun karakterini şekillendirebiliyor. Daha konuşkan ya da motive edici bir ChatGPT'ye sahip olmak mümkün.

Bu özellikler sayesinde Z kuşağı dahil tüm kullanıcılar, kendilerine uygun bir sohbet deneyimi yaşayabiliyor. Yeni güncellemeler, OpenAI'nin internet sitesinde ve Windows uygulamasında aktif hale getirildi. macOS ve mobil platformlar için ise kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

GÖREVLERİ PLANLAMA ÖZELLİĞİ

OpenAI, yakın zamanda "Görevler" isimli bir özelliği tanıttı. Bu yenilik, ChatGPT'nin sizin için gelecekte belirli işleri yapmasını sağlıyor. Hatırlatıcı ayarlamak, düzenli haber özetleri göndermek ya da egzersiz planı hazırlamak gibi görevler, artık ChatGPT ile kolayca halledilebiliyor.

Özellikle yoğun çalışanlar ve planlı bir hayat sürmek isteyenler için bu özellik büyük kolaylık sunuyor. Görevler, akıllı telefonlarda işletim sisteminin bildirim altyapısını kullanarak kullanıcıyı bilgilendiriyor.