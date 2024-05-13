ChatGPT geliştiricisi Sam Altman, 'kağıt para'yı bitirecek formülü açıkladı

13 May 2024 10:36 - Güncelleme : 13 May 2024 10:38

Yapay zeka sektörünün dikkat çeken isimlerinin başında gelen Sam Altman, yine çok tartışılan ve uzun bir süre de tartışılmaya devam edecek bir açıklama yaptı.

GPT-4'ün piyasaya sürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti ve teknoloji meraklısı ChatGPT kullanıcıları gözünü GPT-5'e çevirmişken Sam Altman, 'para birimi' diye bir şeyin gelecekte olmayacağını, bunun da yapay zeka modeli sayesinde mümkün olacağını belirtti.

EVRENSEL TEMEL GELİR SİSTEMİNE İNANIYOR

Katıldığı bir podcast yayınında GPT-7 ile para birimlerinin ortadan kalkacağını savunan Altman, herkesin GPT-7'nin işlem gücünün birazına sahip olacağını ve bunu istediği şeyle takas edebileceğini söyledi.

Altman'ın bu fikri aslında çok basit bir şeye dayanıyor: Yapay zeka geliştikçe ve hayatımıza nüfuz etmeye devam ettikçe, GPT-7 gibi bir büyük dil modeline sahip olmanın, paradan çok daha değerli olabileceği.

Böyle bir sistemde para birimlerine ihtiyaç olmayacak. Altman'ın destekçisi olduğu evrensel temel gelir sisteminde, servet ve istihdam durumlarına bakılmaksızın belirli bir nüfustaki tüm yetişkinlere koşula bağlı olmayan ve yinelenen bir nakit ödeme sağlanıyor.

ALTMAN KENDİ ETG SİSTEMİNİ BAŞLATMIŞTI

Gerek Sam Altman gerek teknoloji sektöründeki diğer isimler tarafından olsun, evrensel temel gelirin bu kadar dillendirilmesinin sebebi, yapay zekanın yol açabileceği işsizlik. Bu duruma maruz kalan kişiler için ETG bir sığınak olarak görülüyor.

Altman 2016 yılında kendi ETG deneyini başlatmıştı. Programda sonuçlarının yakında yayınlanacağını söyledi. Öte yandan Fortune'ye göre programa katılan 3.000'den fazla kayıtlı kişiye ayda 50 ila 1.000 ABD Doları arasında ödeme sağlanıyordu.