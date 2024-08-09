ChatGPT, görüntü oluşturma özelliğini ücretsiz yaptı

09 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:01

OpenAI, ChatGPT’nin ücretsiz kullanıcıları için büyük bir yenilik getirdi. Şirket, DALL-E 3 modelini kullanarak görüntü oluşturma imkanı sunacağını duyurdu. Bu özellik, ilk olarak eylül ayında piyasaya sürüldüğünde yalnızca ChatGPT Plus abonelerine özel olarak tanıtılmıştı.

DALL-E 3'ün sunduğu en önemli yeniliklerden biri, ChatGPT'nin kullanıcılar için otomatik olarak görüntü oluşturma komutları üretebilmesi. Bu da kullanıcıların istedikleri görüntüleri daha kolay ve hızlı bir şekilde elde edebilmelerini sağlıyor.

Örneğin DALL-E ekibinin baş araştırmacısı ve başkanı Aditya Ramesh, gösterdiği bir demoda ChatGPT'den dağlardaki bir ramen restoranı için logo bulmasına yardımcı olmasını istemişti. ChatGPT daha sonra daha uzun bir prompt yazdı ve DALL-E dört seçenek önermişti.

CHATGPT FREE KULLANICILARINA "İKİ GÖRSEL" HAKKI

OpenAI'ın yaptığı açıklamaya göre, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları görüntü oluşturma özelliği kazanmış olsa da burada büyük bir kısıtlama var: kullanıcılar DALL-E 3 aracılığıyla günde 2 adetten fazla fotoğraf oluşturamıyorlar.

Sınırsız sayıda görsel üretebilmek için ChatGPT Plus veya ChatGPT Enterprise aboneliklerinden birine sahip olmak gerekiyor. Bunun da maliyeti aylık 20 dolar, haberin yazıldığı tarih itibarıyla yaklaşık 680 TL'ye denk geliyor.