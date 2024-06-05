ChatGPT güncellendi! Kullanıcıların şikayet ettiği sorun düzeldi

05 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 13:45

OpenAI, ChatGPT mobil uygulamasına önemli bir güncelleme getirerek "Arka Plan Konuşmaları" özelliğini tanıttı.

Bu yenilik, telefonunuzdaki diğer uygulamaları kullanırken aynı anda ChatGPT-4o (dil modelinin en son güncellemesi) ile sorunsuz etkileşime izin vererek kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırmayı vaat ediyor.

"Arka Plan Konuşmaları" özelliğinin temel işlevi oldukça basit: uygulama dışındayken bile ChatGPT-4o ile sesli konuşmalar yapabilirsiniz.

Bu, çoklu görevleri yepyeni bir boyuta taşıyor. Örneğin bir oyunda takıldığınızı hayal edin, arka plan sohbetini etkinleştirerek, oyununuzu bölmeden ChatGPT'den gerçek zamanlı ipuçları alabilirsiniz.

CHATGPT ARKA PLAN SOHBETİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

"Arka Plan Konuşmaları"nı etkinleştirmek ise çocuk oyuncağından farksız. Ayarlar menüsüne gidin ve ses modu bölümünü bulun. Burada "Arka Plan Konuşmaları" seçeneğini bulacaksınız. Bunu etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.