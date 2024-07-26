ChatGPT için gelişmiş sesli konuşma modunun sunulacağı tarih açıklandı

26 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 12:08

OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT için geliştirilen yeni gelişmiş ses modu ile ilgili önemli bir duyuru paylaştı. Daha önce kullanıma sunulması ertelenen bu modu önümüzdeki hafta "Plus" abonelerine "alfa" olarak sunacaklarını duyurdu.

OpenAI'ın bahar etkinliği sırasında tanıtılan bu yeni ses modu, ChatGPT'nin doğal ve kesintisiz bir iletişim sunmasını sağlıyor.

Şirketin ilk olarak haziran sonunda ChatGPT Plus kullanıcılarına "alfa" olarak sunmayı planladığı sistem, teknik iyileştirmeler ve belirli içerikleri tespit etme ve reddetme becerisinin geliştirilmesi gereksinimi nedeniyle gecikme yaşamıştı.

OpenAI, gecikmeye ilişkin "Modelin belirli içerikleri algılayıp reddetme beceresini geliştiriyoruz. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve gerçek zamanlı yanıtları korurken altyapımızı milyonlara ulaşacak şekilde hazırlamak için de çalışıyoruz." açıklaması yapmıştı.

CHATGPT SES MODU NE İŞE YARAR?

Yeni ses modu, ChatGPT'ye telefon kamerasıyla çevreyi algılayabilmesi, yazılım kodlarını tanıyarak kod hakkında bilgi verebilmesi ve gerçek zamanlı çeviri yapabilmesi gibi yetenekleri kazandırdı. Kullanıcılar, sesli iletişim sırasında ChatGPT ile adeta bir insanla konuşuyormuş hissiyatı yaşabiliyor.

Donanım Haber'in aktardığına göre GPT-4o'dan önce ChatGPT ile konuşmak için Ses Modunu ortalama 2,8 saniye (GPT-3,5) ve 5,4 saniye (GPT-4) gecikme süreleriyle kullanılıyordu. Bu eski modellerde Ses Modu için aslında üç ayrı modelden oluşan bir süreç kullanılıyordu:

- Basit bir model sesi metne dönüştürüyor

- GPT-3.5 veya GPT-4 metni alıyor ve metin çıktısı veriyor

- Üçüncü bir basit model bu metni tekrar sese dönüştürüyor

Ancak OpenAI, GPT-4o ile bütün süreci tek bir modelde birleştirdi. Yani tek bir model ses, metin ve görsel bilgileri analiz ediyor ve çıktıya dönüştürebiliyor. Öte yandan bu özelliğin ücretsiz abonelere açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

CHATGPT PLUS FİYATI NE KADAR?

ChatGPT'nin daha gelişmiş versiyonuna erişim sunan ChatGPT Plus fiyatı aylık 20 dolar olarak belirlendi. Türkiye için özel bir fiyatlandırma seçeneği bulunmuyor. Bu nedenle Türk kullanıcıların kartından çekilecek para, dolar/TL kuruyla birlikte değişiyor.