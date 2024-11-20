ChatGPT kullanıcılarına altın değerinde 5 öneri

20 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:31

Popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'yi, OpenAI'ın açıkladığı verilerine göre haftalık 200 milyondan fazla kişi kullanıyor. Ancak birçok kişi, ChatGPT'den en verimli şekilde nasıl yararlanacağının farkında bile değil. OpenAI Ürün Müdürü Nicholas Turley, 5 önemli ipucunu paylaştı.

Yapay zekâ dünyasının gözde isimlerinden biri haline gelen ChatGPT​, kullanıcılarına birçok farklı alanda yardımcı olmayı sürdürüyor. OpenAI'nin Ürün Müdürü Nicholas Turley, katıldığı bir programda ChatGPT'den en verimli şekilde nasıl yararlanılabileceğine dair 5 önemli ipucu paylaştı. İşte bu hayat kurtarıcı öneriler:

1) SESLİ MODU KULLANIN

ChatGPT'nin "Sesli Mod" özelliği, yazılı iletişim yerine sesli bir sohbet deneyimi sunuyor. Beyin fırtınası yaparken, sorun çözerken ya da sadece sohbet etmek istediğinizde daha doğal bir etkileşim sağlayabilirsiniz. Ancak bu özellik, yalnızca Plus ve Team abonelerine sunuluyor.

2) HAFIZA MODUNU AKTİF EDİN

ChatGPT ile her konuşmaya sıfırdan başlamak zorunda değilsiniz. Hafıza modu sayesinde yapay zekâya sizi tanımasını sağlayacak bilgileri direkt olarak verebilirsiniz. Örneğin, tercihlerinizi, projelerinizin detaylarını ya da en sevdiğiniz kahve siparişini ona öğretebilirsiniz. Ancak veri güvenliği konusunda hassas olan kullanıcıların bu özelliği dikkatli kullanması öneriliyor.

3) KENDİ GPT'NİZİ OLUŞTURUN

OpenAI, kullanıcılarına artık kendi GPT modellerini oluşturma imkânı sunuyor. Bu, özel bir yapay zekâ asistanı tasarlayarak belirli görevlerde size yardımcı olması için onu kişiselleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Eğitim, takvim düzenleme ya da oyun dünyasında bir yardımcı oluşturmak gibi birçok alanda kullanılabilir. Üstelik Turley, bu özelliğin kurulumu oldukça kolay olduğunu belirtiyor.

4) DOSYA YÜKLEME ÖZELLİĞİNİ DENEYİN

ChatGPT'nin dosya yükleme özelliği, kullanıcıların büyük ölçüde gözden kaçırdığı bir avantaj. PDF, tablo ya da doküman yükleyerek yapay zekâdan bu verileri analiz etmesini ya da özet çıkarmasını isteyebilirsiniz. Turley, bu özelliğin birçok kişi tarafından hâlâ keşfedilmediğini vurguluyor.

5) GÖRSELLERDEN YARARLANIN

ChatGPT, yalnızca metin yazmakla sınırlı değil. Görselleri metinle birleştirerek daha inovatif işler çıkarabilirsiniz. Doğum günü kartları tasarlamak ya da yeni fikirler geliştirmek gibi birçok farklı alanda bu özellikten faydalanabilirsiniz. Turley, görsel ve metin kullanıcılarının genellikle ayrı gruplar olduğunu ve bu iki özelliği birleştirmenin güçlü bir üretkenlik kapısı açtığını ifade ediyor.