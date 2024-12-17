ChatGPT kullanıcılarına büyük jest: 700 TL'lik özellik bedava oldu

17 Aralık 2024 10:59 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:01

Yapay zeka şirketi OpenAI, aylık 20 dolara (yaklaşık 700 TL) sattığı ChatGPT arama motoru özelliğini herkes için ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Buna ek olarak konum bazlı arama, görsel sonuçlar ve harita entegrasyonu gibi yeni özellikler sundu. Peki ChatGPT Search nasıl kullanılır?

ChatGPT​'nin yapay zeka arama motoru​, bugünden itibaren tüm kullanıcılara sunuluyor. OpenAI​, bu gelişmeyi en yeni "12 gün ship-mas" canlı yayınının bir parçası olarak duyururken, aynı zamanda mobil cihazlarda bu özelliğin "optimize edilmiş" bir sürümünü ve gelişmiş ses modu ile arama yapma yeteneğini de tanıttı.

CHATGPT ARAMA MOTORU ARTIK HERKESE AÇIK

ChatGPT arama motoruna, şu ana kadar OpenAI'a abone olan kullanıcılar ulaşabiliyordu. Bunun da fiyatı aylık 20 dolar (699,99 TL). Şimdi ise artık ücretsiz kullanıcılar da kullanılabilecek. Ancak tabii ki de bir OpenAI hesabına sahip olmanız ve oturum açmış olmanız şart.

Mobil cihazlardaki arama için yapılan iyileştirmelerden biri, ChatGPT'yi geleneksel bir arama motoruna daha fazla benzetiyor: Restoranlar veya yerel turistik mekanlar gibi belirli bir konum ararken, ChatGPT artık görseller, değerlendirmeler ve çalışma saatleriyle birlikte bir liste gösterecek. Bir konuma tıkladığınızda, o mekan hakkında daha fazla bilgi açılacak ve uygulama içinden doğrudan harita ve yol tarifi de görüntüleyebileceksiniz.

Bir diğer özellik ise, "otel rezervasyon siteleri" gibi belirli türdeki siteleri ararken ChatGPT aramalarını hızlandırmayı hedefliyor: ChatGPT hemen bir yanıt oluşturmak yerine önce web sitelerine yönlendiren bağlantılar sunacak, ardından her seçenek hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. Buna ek olarak, Gelişmiş Sesli Modu kullanılırken webden otomatik olarak güncel bilgiler de sunabilecek, ancak bu özellik yalnızca ücretli kullanıcılar için mevcut.

SORA DA KULLANIMA AÇILDI

OpenAI, daha önceki canlı yayınlarda metinden görüntü üretme modeli Sora'nın lansmanını gerçekleştirmişti. Sora.com sitesi üzerinden kullanılabilen uygulama, ChatGPT Plus veya Pro aboneliği gerektiriyor. Ancak yalnızca Pro aboneleri yüksek kaliteli videolar oluşturabiliyor.