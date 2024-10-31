ChatGPT kullanıcılarına yüzde 20 KDV geliyor! Ama vergiden etkilenmemek mümkün

31 Ekim 2024 10:03 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:05

OpenAI, Türkiye'deki ChatGPT Plus kullanıcıları için Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasını başlatacağını duyurdu. 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, kullanıcıların faturalarına yüzde 20 KDV yansıtılacak. Ancak vergiden muaf olmak ise mümkün.

OpenAI, ChatGPT KDV kararını Türkiye pazarındaki kullanıcılarına gönderdiği mail ile duyurdu. Şirket, ChatGPT Plus aboneleri için yıl sonuna kadar geçerli olacak yeni bir vergi düzenlemesi getiriyor. Mailde yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık'tan itibaren aboneliklerde kullanıcı faturalarına yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) eklenmeye başlanacak.

CHATGPT İÇİN YÜZDE 20 KDV GELİYOR

OpenAI, göndermiş olduğu bilgilendirme mailinde, kullanıcıların geçerli bir vergi kimlik numarası eklemek üzere ChatGPT hesaplarını güncellemeleri gerektiğini ifade etti. VKİ sahibi olanların bunu kendileriyle paylaşmasını isteyen firma, aksi halde faturalarına yüzde 20 KDV yansıtılacağını bildirdi.

Vergi kimlik numarasına sahip olan kullanıcıların bu bilgiyi hesaplarının "Vergi Durumu ve Kimlik" kısmında belirtmeleri istenirken, vergi kimlik numarası olmayan kullanıcılar için fatura bedeline yüzde 20 oranında KDV ekleneceği açıklandı. OpenAI, Türkiye'de geçerli bir vergi kimlik numarası olan kullanıcıların bu bilgiyi en geç 1 Aralık'a kadar eklemeleri gerektiğini belirtti.

OPENAI, MAİLDE NE DEDİ?

Yeni uygulamanın, Türkiye'deki yasal KDV yükümlülüklerine uyum amacıyla yapılacağını kaydeden OpenAI'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Faturanıza 1 Aralık 2024'ten itibaren uygulanacak olan katma değer vergisi (KDV) uygulaması hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Aşağıda belirtildiği gibi geçerli bir vergi kimlik numarası (TIN) eklemek için OpenAl hesabınızı güncellemeniz gerekecektir. Türkiye'nin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na uygun olarak:

- Türkiye'de KDV'ye kayıtlıysanız ve geçerli bir TIN'iniz varsa, lütfen bunu OpenAl hesabınızın Vergi Durumu ve Kimliği bölümüne ekleyin.

- 1 Aralık'a kadar geçerli bir TIN sağlamazsanız, faturanıza yüzde 20 oranında KDV tahsil etmemiz gerekecektir.

Gelecekteki faturalara KDV uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla açıklamaya ihtiyacınız varsa, lütfen müşteri destek ekibimize ulaşmaktan çekinmeyin."

CHATGPT PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR

OpenAI, ChatGPT Plus Türkiye fiyatını aylık 20 dolar olarak belirledi ve güncel dolar kuruna göre 685 TL'ye denk geliyor. App Store üzerinden satın alanlar ise aylık 499,99 TL ödüyor.