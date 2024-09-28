ChatGPT kullanım ücretine zam geliyor: 5 yılda dudak uçuklatan seviyeye ulaşacak

28 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:45

OpenAI, ChatGPT aylık abonelik ücretini kademeli olarak artırmayı planlıyor. Şu an 20 dolar olan ChatGPT Plus fiyatı, yakında 22 dolara yükselecek. Şirket, yüksek maliyetlerini karşılamak ve yatırımcı çekmek için bu adımı atarken, kar amacı güden bir modele geçiş yapmayı da değerlendiriyor. 5 yıl içinde ise fiyatlar, aklın sınırlarını zorlayan seviyeye ulaşacak.

Yapay zeka teknolojilerinin öncü şirketlerinden OpenAI, popüler sohbet botu ChatGPT​'nin aylık abonelik ücretini kademeli olarak artırmayı planlıyor. New York Times tarafından elde edilen bilgilere göre, şirket yıl sonuna kadar ChatGPT kullanım bedelini aylık 22 dolara çıkarmayı hedefliyor. Fiyat, önümüzdeki beş yıl içinde dudak uçuklatan seviyeye ulaşacak.

OPENAI, YENİ YATIRIM ARAYIŞINDA

OpenAI'ın bu hamlesinin arkasında finansal gerekçeler yatıyor. Şirket sadece ağustos ayında 300 milyon dolar gelir elde ederken, yıl sonuna kadar 3,7 milyar dolarlık satış yapmayı öngörüyor. Ancak yüksek maaşlar, kira ve operasyonel maliyetler gibi harcamalar nedeniyle şirketin bu yıl 5 milyar dolarlık zarar etmesi bekleniyor.

Bu mali açığı kapatmak isteyen OpenAI, yeni yatırımcılar çekmek için harekete geçti. Halihazırda 150 milyar dolarlık bir değerlemeyle yatırım toplamaya çalışan şirket, bu yatırım turunda 7 milyar dolar kadar fon elde etmeyi amaçlıyor.

KAR AMACI GÜDEN ŞİRKET MODELİNE GEÇİŞ, OPENAI'IN GÜNDEMİNDE

OpenAI'ın kar amacı gütmeyen bir yapıdan, kar odaklı bir şirket modeline geçiş yapma sürecinde olduğu biliniyor. Bu yeni iş modeli, yatırımcıların getiri oranlarına konan sınırlamaların kaldırılmasına olanak tanıyacak.

CHATGPT FİYATI, 5 YIL İÇİNDE 40 DOLARI GEÇECEK

Edinilen bilgilere göre ChatGPT Plus abonelik fiyatı bir kez zamlanmakla kalmayacak. 5 yıl içinde 44 dolara yükseleceği rapor edildi. Bu da şimdiki fiyatla karşılaştırıldığında yüzde 120 zam anlamına geliyor. Şu anda ChatGPT Plus, aylık 20 dolarlık bir abonelik ücretine sahip.

ChatGPT, Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma sunmuyor. Yani dolar fiyatının TL karşılığını ödüyorsunuz. Şu an itibarıyla bile 44 dolar, yaklaşık 1.500 TL'ye denk geliyor.