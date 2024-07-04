ChatGPT macOS sürümünde büyük bir güvenlik açığı tespit edildi!

04 Temmuz 2024 16:45 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:45

Apple Hava Durumu uygulaması, iOS 18 ile iki faydalı özellik kazanıyor

Apple Hava Durumu uygulaması, iOS 18 ile iki faydalı özellik kazanıyor

Popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, GPT-4o sürümünün tanıtıldığı mayıs ayındaki tanıtım lansmanından hemen sonra macOS uygulamasını kullanıma sunmuştu.

Henüz Windows cihazlar için yayınlanmayan ve ücretsiz olan ChatGPT uygulaması, büyük bir güvenlik açığı haberiyle gündemde.

TechRadar sitesinin aktardığına göre, ChatGPT'nin macOS sürümündeki güvenlik açığı, 25 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında etkisini gösterdi. Bu süreçte kullanıcıların sohbet robotuyla yaptığı konuşmaların ise üçüncü taraflara açık olduğu belirtildi.

KAÇ KULLANICIYI ETKİLEDİĞİ BİLİNMİYOR

Güvenlik açığının kaç ChatGPT kullanıcısını etkilediği bilinmiyor. Kullanıcıları konuyla ilgili bilgilendirmek için yayınlanmış bir rapor da bulunmuyor.

Normalde Apple, App Store üzerinden yayınlanan uygulamaları kontrol edip güvenlik açıklarına karşı kullanıcılarını koruyor ancak OpenAI, ChatGPT uygulamasını kendi internet sitesinden piyasaya sunduğu için kontrol yapılamadı.

CHATGPT, IOS 18 İŞLETİM SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLDİ

Apple, OpenAI ile ortaklık kurarak eylül ayında yayınlanacak iOS 18 işletim sistemine ChatGPT'yi entegre etti. Apple Intelligence yapay zeka özellik paketiyle beraber gelecek sohbet robotu, Siri aracılığıyla ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.

iOS 18 sürümü şu anda beta programı kapsamında test ediliyor. iPhone kullanıcıları, Ayarlar uygulamasını açıp Yazılım Güncelleme bölümüne giderek ve "Beta Güncellemeleri"ne dokunup "Developer Beta"yı seçerek iOS 18'i şimdiden deneyebiliyor.