ChatGPT pastel boya efekti nasıl yapılır? Fotoğrafları pastel boya çizimine çeviren komut

FOTOĞRAFLARI 10 YAŞINDA BİR ÇOCUK ÇİZMİŞE ÇEVİREN O KOMUT

İşte fotoğrafları çocuk çizimine çevirmek amacıyla ChatGPT ekranına yazılması gereken komut satırları:

"Fotoğrafın tamamını pastel boya tarzında tek resim olarak oluştur. Ayrıntıları basitleştirerek, sanki 10 yaşındaki bir çocuk tarafından çizilmiş gibi görünmesini sağla. Orijinal resimdeki renkleri kullanma. Resme, beyaz bir kağıda çizilmiş gibi bir hava ver ve çok sevimli bir atmosfer oluştur."