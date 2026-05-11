ChatGPT pastel boya efekti nasıl yapılır? Fotoğrafları pastel boya çizimine çeviren komut

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan yeni yapay zeka trendi sayesinde kullanıcılar, birkaç satırlık komutla fotoğraflarını nostaljik ve sevimli pastel boya çizimlerine çeviriyor. ChatGPT pastel boya efekti nasıl yapılır?
Yapay zeka ile yapılan akımlara her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Popüler sohbet robotu ChatGPT üzerinden uygulanan yeni bir yöntem, standart fotoğrafları adeta küçük bir çocuğun elinden çıkmış pastel boya eserlerine dönüştürüyor.
Kullanıcıların özellikle çocukluk karelerini, aile fotoğraflarını, evcil hayvan görüntülerini ve sevgilileriyle geçirdikleri anıları pastel boya tarzında yeniden oluşturarak paylaşıyor.
Sistem üzerinden istenen nostaljik havayı yakalamak isteyen kullanıcıların, sohbet robotuna birkaç satırlık belirli yönlendirmeleri girmesi yeterli oluyor.
İşte fotoğrafları çocuk çizimine çevirmek amacıyla ChatGPT ekranına yazılması gereken komut satırları:
"Fotoğrafın tamamını pastel boya tarzında tek resim olarak oluştur. Ayrıntıları basitleştirerek, sanki 10 yaşındaki bir çocuk tarafından çizilmiş gibi görünmesini sağla. Orijinal resimdeki renkleri kullanma. Resme, beyaz bir kağıda çizilmiş gibi bir hava ver ve çok sevimli bir atmosfer oluştur."