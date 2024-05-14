ChatGPT rakibi Claude, Türkiye'de kullanıma açıldı: Claude 3 kullanım rehberi ve fiyatı

14 May 2024 16:12 - Güncelleme : 14 May 2024 16:12

Yapay zeka ile daha işlevsel: TikTok, ChatGPT'den destek alacak

Yapay zeka ile daha işlevsel: TikTok, ChatGPT'den destek alacak

Teknoloji meraklılarının tüm dikkatini çeken yapay zeka sektöründe yaşanan gelişmelerin hızına yetişilemiyor desek yanılmış sayılmayız.

Pazartesi günü OpenAI, ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıtmıştı. Ses, görüntü ve metin üzerinde mantık yürütme özelliği ile ses getiren bu modelin en büyük rakiplerinden Claude 3 de bugün itibarıyla Türkiye dahil onlarca ülkede kullanıma açıldı.

Claude 3, Türkçe konuşabilse de Türkiye'den erişilemiyordu. Geliştirici firma Anthropic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uygulamayı Avrupa'daki kullanıcıların kullanabileceklerini duyurdu.

CLAUDE NASIL KULLANILIR?

Claude, üç farklı platform aracılığıyla kullanılabilecek:

- Claude.ai: Yeni nesil yapay zeka asistanının web tabanlı versiyonu

- Claude iOS uygulaması: Claude'nin mobil web sürümü ile aynı deneyimi sunan iOS uygulaması

- Claude Team planı: Her işletmenin ekiplere Claude'nin son teknoloji ürünü yapay zeka yeteneklerine ve Claude 3 model ailesine güvenli erişim sağlamasının en iyi yolu

CLAUDE 3 ÜCRETLİ Mİ?

Hem Claude.ai hem de Claude iOS uygulaması ücretsiz olarak mevcut kullanılabilirken, aylık 18 euro karşılığında Claude Pro özelliğine sahip olunabiliyor. Bu katmanda, Anthropic'in piyasadaki en gelişmiş modellerden biri olarak tanımladığı Claude 3 Opus'a erişilebiliyor.

CLAUDE 3 ÖZELLİKLERİ

Claude 3, tıpkı ChatGPT gibi metin, fotoğraf, belge, görsel ve ses gibi verileri analiz edebiliyor. Sorgularınıza yanıt verebiliyor, sizinle istediğiniz bir konuda sohbet edebiliyor, günlük işlerinizde yardımcı asistanınız gibi davranabiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyor.