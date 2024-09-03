ChatGPT, sesli konuşma özelliğine 8 yeni seçenek ekliyor: İnsan seslerinden sıkılanlar çok sevecek

03 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:03

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, sohbet botu ChatGPT sesli konuşma özelliği için heyecan verici yenilikler üzerinde çalışıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından fark edilen yeni özelliğe göre, ChatGPT sesli mod kapsamında 8 yeni ses seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Üstelik bu sefer insan sesleri ile sınırlı olmayacak.

CHATGPT, SESLİ MOD ÖZELLİĞİNE HAYVAN SESLERİ EKLİYOR

Testingcatalog.com'un haberine göre ChatGPT'ye eklenecek yeni özellik, kullanıcılara köpek havlaması, kuş cıvıltısı gibi farklı hayvan seslerini duyabilecekleri 8 yeni ses seçeneği sunacak. Bu seslerin her biri benzersiz bir kod adına sahip olacak, bu sayede kolayca ayırt edilebilecek.

Ayrıca, kalın veya italik yazılmış metinleri okurken belirli duyguları vurgulama yeteneği de mevcut. Ancak bu seslerin hâlâ metin okuma (TTS) teknolojisiyle çalıştığını ve henüz geliştirilen gelişmiş ses moduyla doğrudan bir ilgisi olmadığını unutmamak gerekiyor.

ChatGPT, sesli mod özelliğini uzun süredir sunsa da sadece insan sesleri kullanılabiliyordu. Hayvan seslerinin eklenmesi, OpenAI kullanıcıları için ChatGPT sesli konuşma deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Fakat bu yeniliklerin ne zaman erişilebilir olacağı ise henüz bilinmiyor.