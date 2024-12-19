ChatGPT, WhatsApp uygulamasına geldi: Kullanıcılar telefon numarasıyla erişebiliyor

19 Aralık 2024 11:15 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:35

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'yi WhatsApp platformunda kullanıcıların hesap gereksinimi olmadan kullanabileceği şekilde entegre etti. Ayrıca ABD'deki kullanıcılar için 15 dakikalık ücretsiz hizmet sunan bir ChatGPT yardım hattı başlatıldı.

OpenAI​, popüler yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT​'yi artık WhatsApp​ platformunda da kullanıma sundu. Kullanıcılar, 1-800-242-8478 numarasını rehberlerine ekleyerek Meta​'nın mesajlaşma uygulaması üzerinden ChatGPT ile kolayca sohbet edebilecek. Yeni entegrasyonla birlikte ChatGPT, yalnızca metin tabanlı girişleri destekliyor. Gelişmiş Ses Modu ya da görsel giriş özellikleri bu sürümde yer almasa da o1-mini modelinin tüm akıllı özellikleri kullanılabilir durumda.

HESAP GEREKMİYOR

WhatsApp üzerindeki ChatGPT, OpenAI'ın desteklediği tüm bölgelerde herhangi bir hesap gerektirmeden kullanılabiliyor. OpenAI, mevcut kullanıcılarını WhatsApp üzerinden doğrulamak için bir yöntem üzerinde çalıştığını belirtse de bu özelliğin ne zaman devreye gireceği henüz belli değil.

Bununla birlikte, WhatsApp kullanıcılarının halihazırda Meta'nın kendi sohbet botunu da kullanabileceğini hatırlatmakta fayda var.

ABD'DE CHATGPT YARDIM HATTI

OpenAI ayrıca ABD’de bir ChatGPT yardım hattı başlattı. Kullanıcılar, 1-800-242-8478 numarasını arayarak herhangi bir akıllı telefon ya da eski model telefonla yapay zeka destekli hizmete ulaşabiliyor. Şirket, bu hizmet üzerinden 15 dakikalık ücretsiz kullanım sunuyor. Daha uzun süreli kullanım için kullanıcıların hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor.

OpenAI Ürün Müdürü Kevin Weil, şirketin son 12 Günlük OpenAI canlı yayın etkinliğinde, "ChatGPT'yi herkes için daha erişilebilir hale getirme yolunda yalnızca başlangıç aşamasındayız" dedi.

Weil'e göre, WhatsApp entegrasyonu ve yardım hattı gibi özellikler, şirketin kısa bir süre önce düzenlediği bir hack haftası etkinliğinin ürünü. OpenAI'ın diğer son gelişmeleri arasında ChatGPT Search özelliğinin tüm ücretsiz kullanıcılara açılması ve Sora video üretim aracının özel önizlemeden çıkarılması yer alıyor.