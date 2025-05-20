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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT yuva yıktı! 12 yıllık evliliği tek sözüyle bitirdi

12 yıllık evli bir kadın, ChatGPT'ye gönderdiği kahve telvesi fotoğrafı üzerinden eşinin kendisini aldattığına kanaat getirdi. Telve yorumunu ciddiye alan kadın, boşanma sürecini başlattı. Eşi ise masum olduğunu savunarak boşanmak istemediğini belirtti.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 17:36

Yapay zeka araçları her geçen gün hayatımızın daha fazla alanına nüfuz ederken, Yunanistan'da yaşanan bir olay "bu kadarı da fazla" dedirtti. Daily Mail'in haberine göre, 12 yıllık evli ve 2 çocuk annesi bir kadın, ChatGPT'ye yüklediği kahve fincanı fotoğrafı sayesinde eşinin kendisini aldattığına inandı. Sonrası ise tam anlamıyla bir aile trajedisine dönüştü.

CHATGPT FALCILARIN İŞİNİ ELİNDEN ALDI

Olay, kadının eşinin kahve fincanının dibinde kalan telvenin fotoğrafını çekip ChatGPT'ye göndermesiyle başladı. Amacı ise, popüler yapay zeka sohbet robotunun fotoğrafı inceleyip tıpkı bir falcı gibi yorumlamasıydı.

ChatGPT yuva yıktı! 12 yıllık evliliği tek sözüyle bitirdi

Kadının iddiasına göre ChatGPT, telveden "adı E harfiyle başlayan bir kadınla eşinin yakınlaşma aşamasında olduğu" sonucunu çıkardı. Hatta yapay zeka, adamın halihazırda aldatıyor olduğu ve "diğer kadının" bu evliliği yıkmaya çalıştığı gibi yorumlar da çıkardı.

Kadının, Yunanistan'daki sabah programı To Proino'ya konuşan kocası ise yaptığı açıklamada, ChatGPT falının kadının kararlarını tamamen etkilediğini belirtti. "İlk başta gülüp geçtim ama o çok ciddiye aldı" diyen adam, "Benim gitmemi istedi, çocuklarımıza boşanacağımızı söyledi. Ardından avukattan bir telefon aldım ve işin şaka olmadığını anladım" ifadesini kullandı.

Adam, eşinin boşanma girişimlerine karşı çıkıyor. Avukatı ise, ChatGPT’nin yaptığı yorumların hukuki bir dayanağı olmadığını ve müvekkilinin "aksi kanıtlanana kadar masum olduğunu" savunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ChatGPT nedir?
ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka sohbet robotudur. İnsan benzeri metinler üretebiliyor, verilen metin girdilerine doğal ve anlamlı yanıtlar veriyor. Sohbet etmek, soruları yanıtlamak, metin yazmak, özet çıkarmak gibi birçok dil tabanlı görevde kullanılabiliyor.
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