ChatGPT'den gizlilik tutkunlarının çok seveceği yeni özellik geldi

01 May 2024 12:05 - Güncelleme : 01 May 2024 12:11

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile konuşurken bilgilerinin gizli kalmasını önemseyen kullanıcıların hoşuna gidecek bir özellik getirdi.

Temporary Chat (Geçici Sohbet) isimli özellik, geçmişe kaydedilmeyecek şekilde konuşma başlatmanıza imkan tanıyacak. Halihazırda ChatGPT'de sohbet geçmişini tek tıkla silmek mümkün olsa da yeni seçenek, bu süreci kolaylaştırması açısından önemli.

BİLGİLERİNİZİ EĞİTİMDE KULLANMAYACAK

Geçici Sohbet başlatıldığında, ChatGPT'ye verdiğiniz hiçbir bilgiyi OpenAI kendi modellerini eğitmek için kullanmayacağını söylüyor. Yani konuşmalarınız siz ile sohbet robotu arasında kalacak. Ayrıca özel talimatlarınızı kullanmaya devam edebileceksiniz.

Bununla birlikte ChatGPT, Geçici Sohbet'i aktif etmiş olan kullanıcılara "Güvenlik nedeniyle sohbetlerinizin bir kısmını 30 güne kadar saklayabiliriz" uyarısında da bulunuyor.

CHATGPT'NİN ARTIK BİR HAFIZASI VAR

OpenAI'nın ChatGPT'ye eklediği tek özellik bu değil. Sohbet robotu artık bir hafızaya sahip. "Memory" özelliği sayesinde, dilediğiniz bilgileri ChatGPT'nin hafızasına kaydedebiliyorsunuz. Böylece bunları sonraki sohbetlerde tekrar yazmanıza gerek kalmıyor.

"Hafıza" özelliği Güney Kore ve Avrupa haricindeki ChatGPT Plus kullanıcılarına sunuldu. Geçici Sohbet seçeneği ise bütün kullanıcılara açık halde duruyor.