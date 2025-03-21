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 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT'den şok hata: Masum adama çocuk katili suçlaması

Norveçli Arve Hjalmar Holmen, ChatGPT'nin kendisini çocuk katili olarak tanıttığını belirterek OpenAI'a gizlilik şikayetinde bulundu. GDPR ihlali gerekçesiyle şirkete para cezası ve modelin düzeltilmesi talep ediliyor.

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KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 17:42

Norveçli bir adam, ChatGPT'nin kendisini iki çocuğunu öldüren ve üçüncüsünü öldürmeye teşebbüs eden hüküm giymiş bir katil olarak tanımladığını iddia ederek OpenAI'a karşı bir gizlilik şikayetinde bulundu.

CHATGPT TARAFINDAN ÇOCUK KATİLİ OLMAKLA SUÇLANDI

Arve Hjalmar Holmen, ChatGPT'nin kendisi hakkında ne söyleyeceğini öğrenmek istediğini, ancak kendisine hem cinayetten hem de cinayete teşebbüsten hüküm giydiği ve Norveç hapishanesinde 21 yıl hapis yattığı gibi yanlış bir iddia sunulduğunu söyledi. Ayrıca sohbet botunun, memleketi, çocuklarının sayısı ve cinsiyeti de dahil olmak üzere hayali ayrıntıları gerçeklerle karıştırdığını belirtti.

Avusturyalı savunuculuk grubu Noyb, Holmen adına Norveç Datatilsynet'e şikayette bulunarak OpenAI'ı Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) veri gizliliği gerekliliklerini ihlal etmekle suçladı. Şirketin para cezasına çarptırılması ve karalayıcı çıktıyı kaldırması ve benzer hatalardan kaçınmak için modelini iyileştirmesi isteniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ChatGPT neden bir kişiyi yanlışlıkla çocuk katili olarak tanımladı?
ChatGPT, internetten alınan geniş çaplı veriyle eğitildiği için zaman zaman doğruluğu teyit edilmemiş, hatalı ya da kurmaca bilgileri gerçek gibi sunabilir.
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