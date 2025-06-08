ChatGPT'nin Gelişmiş Ses Modu artık insandan farksız

OpenAI, yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin sesli iletişim yeteneklerini yeni bir güncellemeyle ileri taşıdı. Yapay zeka artık daha doğal, insansı bir şekilde konuşabiliyor.

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin kullanıcılarla sesli iletişim kurabilmesini sağlayan "Gelişmiş Ses Modu" (Advanced Voice Mode) özelliğini güncelledi. Artık ChatGPT'nin sesli yanıtları çok daha doğal, duygusal ve gerçekçi hale getirildi.

DUYGULARI DAHA İYİ İLETEBİLECEK

OpenAI'ın açıklamasına göre, yeni özellikler arasında tonlama ve duraklama gibi konuşma detaylarında iyileştirmeler ile empati ve alaycılık gibi duyguların daha başarılı bir şekilde iletilebilmesi yer alıyor.

GERÇEK ZAMANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ GELDİ

Güncellemeyle birlikte gerçek zamanlı çeviri özelliği de eklendi. Kullanıcılar artık ChatGPT'den belirli dil çiftleri arasında çeviri yapmasını isteyebiliyor. Yapay zeka, iki taraflı bir konuşmayı sürekli olarak (kullanıcı aksi bir talepte bulunana kadar) tercüme edebiliyor. Bu da çok dilli işyeri görüşmeleri gibi durumlar için oldukça faydalı.

CHATGPT SESLİ MODU NASIL KULLANILIR?

ChatGPT Plus ve Pro kullanıcıları, sohbet arayüzünde sağ tarafta yer alan "konuşma" simgesine tıklayarak Gelişmiş Sesli Mod'a erişebilir. "Plus" sürümü aylık 20 dolara satılırken, ChatGPT'nin tüm modellerine sınırsız erişim gibi ek özellikler sunan "Pro"nun fiyatı ise aylık 200 dolar.