ChatGPT'nin gelişmiş ses modu ertelendi, sebebini OpenAI açıkladı

26 Haziran 2024 16:01 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:02

OpenAI, ChatGPT için geliştirilen yeni gelişmiş ses modu ile ilgili önemli bir duyuru paylaştı. Modun kullanıma sunulmasını ertelediğini açıkladı.

Şirket, bahar etkinliği sırasında tanıtılan bu modu haziran ayı sonunda küçük bir ChatGPT Plus kullanıcısı grubuna alfa sürüm olarak sunmayı planlıyordu. Ancak OpenAI bu hedefi gerçekleştirmek için bir ay daha beklemeleri gerektiğini duyurdu.

GPT-4O SES ÖZELLİĞİ NEDEN ERTELENDİ?

OpenAI, gecikmenin nedeni olarak "modelin belirli içerikleri algılayıp reddetme beceresini geliştirdiklerini" belirterek, "Kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve gerçek zamanlı yanıtları korurken altyapımızı milyonlara ulaşacak şekilde hazırlamak için de çalışıyoruz." dedi.

CHATGPT'NİN SES MODU SONBAHARDA SUNULACAK

Gelişmiş ses modunun alfa sürümünü küçük bir ChatGPT Plus abonesine bugünden itibaren sunacağını belirten OpenAI, bu süreçte geri bildirimler toplayarak ince ayarlamalar yapılacağını, sonbahar döneminde de modu tüm Plus müşterilerine sunmayı planladığını duyurdu.

OpenAI ayrıca, yine etkinlikte tanıtılan yeni video ve ekran paylaşımı özelliklerinin de zamanlaması konusunda güncellemeler yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Son olarak ChatGPT'nin gelişmiş ses modunun, duyguları ve sözel olmayan ipuçlarını anlayıp yanıt vererek kullanıcıları yapay zeka ile gerçek zamanlı, doğal konuşmalara yaklaştırdığını vurgulayan OpenAI, "Misyonumuz bu yeni deneyimleri düşünceli bir şekilde size sunmaktır" dedi.