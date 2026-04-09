ChatGPT'nin kronometre tutması için 1 yıl daha gerekiyor

Yapay zekâ son dönemde teknoloji dünyasının merkezine yerleşmiş durumda. Milyarlarca, hatta yüz milyarlarca dolarlık yatırımlar bu alana akarken; OpenAI, Microsoft ve Google gibi devler de neredeyse her gün bu teknolojinin hayatı nasıl değiştireceğini anlatıyor. Ama işin bir de başka tarafı var: Tüm bu büyük vaatlere rağmen, yapay zekâ sistemleri bugün hâlâ oldukça basit bazı görevlerde tökezliyor.

Bunun son örneğini OpenAI CEO’su Sam Altman’ın yaptığı açıklama ortaya koydu. Altman, katıldığı bir programda TikTok’ta viral olan bir ChatGPT videosu üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Videoda bir kullanıcı, koşu sırasında ChatGPT’nin sesli modundan kendisi için kronometre tutmasını istiyor. Ancak sistem, zamanı gerçekten ölçmek yerine açıkça uydurma olduğu belli olan süreler veriyor.