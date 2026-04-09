Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

ChatGPT'nin kronometre tutması için 1 yıl daha gerekiyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
09.04.2026
11:12
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
11:12
ChatGPT'nin kronometre tutması için 1 yıl daha gerekiyor

Yapay zekâ son dönemde teknoloji dünyasının merkezine yerleşmiş durumda. Milyarlarca, hatta yüz milyarlarca dolarlık yatırımlar bu alana akarken; OpenAI, Microsoft ve Google gibi devler de neredeyse her gün bu teknolojinin hayatı nasıl değiştireceğini anlatıyor. Ama işin bir de başka tarafı var: Tüm bu büyük vaatlere rağmen, yapay zekâ sistemleri bugün hâlâ oldukça basit bazı görevlerde tökezliyor.

Bunun son örneğini OpenAI CEO’su Sam Altman’ın yaptığı açıklama ortaya koydu. Altman, katıldığı bir programda TikTok’ta viral olan bir ChatGPT videosu üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Videoda bir kullanıcı, koşu sırasında ChatGPT’nin sesli modundan kendisi için kronometre tutmasını istiyor. Ancak sistem, zamanı gerçekten ölçmek yerine açıkça uydurma olduğu belli olan süreler veriyor.

2
BASİT GÖRÜNEN GÖREV NEDEN YAPILAMIYOR?

İlk bakışta kulağa tuhaf geliyor, doğrusu. Böylesine büyük bir teknoloji yatırımının odağındaki sistemin kronometre tutamaması ister istemez soru işareti oluşturuyor. Yabancı basında bu açıklamanın, “Hanımlar beyler, karşınızda 852 milyar dolarlık şirket” gibi iğneleyici ifadelerle verilmesi de bundan.

Aslında sorun, büyük dil modellerinin nasıl çalıştığıyla doğrudan ilgili. Bu sistemler gerçek zamanlı veri takibi yapan araçlar değil. Daha çok, eğitildikleri veri setlerinden yola çıkarak en olası cevabı üretmeye çalışıyorlar. Yani bir süreyi gerçekten ölçmek yerine, kulağa mantıklı gelen bir süre söylüyorlar.

3
Benzer durum metin tabanlı kullanımlarda da ortaya çıkıyor. Kullanıcı sohbetin ne kadar sürdüğünü sorduğunda ya da belli bir zaman aralığını hesaplamasını istediğinde, model çoğu zaman kesin bir ölçüm yapmıyor. Onun yerine, tahmini bir cevap veriyor. İşte problem tam da burada başlıyor.

4
ZAMAN KAVRAMI SADECE METİNDE DEĞİL, GÖRSELLERDE DE SORUNLU

Yapay zekânın zamanla kurduğu problem sadece metin tarafında kalmıyor. Görüntü işleme modellerinde de benzer bir zafiyet dikkat çekiyor. Örneğin bir saat görseli gösterildiğinde doğru zamanı söyleyemeyen ya da görsel üretim sırasında saatleri yanlış çizen sistemlerle sık sık karşılaşılabiliyor.

Uzmanlara göre bunun temel nedeni, sayı ve zaman gibi kavramların yalnızca dilsel bilgiyle açıklanamaması. Bu alanlarda aynı zamanda fiziksel ve bağlamsal bir kavrayış da gerekiyor. Yapay zekâ ise bu iki alanı hâlâ beklendiği kadar güçlü biçimde bir araya getiremiyor.

5
ASIL DİKKAT ÇEKEN NOKTA: HATA YAPMASI DEĞİL, HATADA ISRAR ETMESİ

Viral videonun devamında ortaya çıkan tablo ise başka bir sorunu daha görünür kılıyor. Sam Altman problemin farkında olduklarını söylese de ChatGPT, zaman tutabildiğini iddia etmeyi sürdürüyor. Hatta yeniden denendiğinde de gerçek bir ölçüm yapmadan yine uydurma bir süre veriyor.

Bu da yapay zekâ sistemlerinin yalnızca yanlış cevap üretmekle kalmadığını, bazen bu yanlışlarda fazla kendinden emin davranabildiğini gösteriyor. Açıkçası mesele sadece teknik bir eksiklik değil; güven problemi de oluşturuyor.

6
Altman da bunun “bilinen bir sorun” olduğunu kabul etti. Üstelik bu problemin çözülmesinin de kısa vadede mümkün görünmediğini söyledi. Ona göre ChatGPT’nin bu yeteneği güvenilir biçimde kazanması için muhtemelen yaklaşık bir yıl daha gerekecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.